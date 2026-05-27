பக்ரீத் பண்டிகைக்கு பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டக்கூடாது; உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
தமிழ்நாடு உள்பட நாடு முழுவதும் நாளை பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது; இதையொட்டி, தர்கா, மசூதிகளில் தொழுகை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : May 27, 2026 at 7:53 PM IST
சென்னை: பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே மாடுகளை வெட்ட வேண்டும்; மற்ற இடங்களில் மாடுகளை வெட்டக்கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்ட தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கோரி இந்து மக்கள் கட்சியின் இளைஞரணி பொதுச் செயலாளரும், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், செல்வபுரத்தைச் சேர்ந்தவருமான சூர்யபிரசாந்த் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், ]கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், செல்வபுரம் பகுதியில் மாடுகளை வெட்டுவதற்காகத் தகர கொட்டகைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இதுகுறித்து புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, செல்வபுரம் காவல்துறையினர் அந்த இடத்திற்கு வந்து 7 மாடுகளை மீட்டனர்.
இந்த ஆண்டும் பக்ரீத் பண்டிகைக்காக துடியலூர் சந்தை, ரத்தினபுரி மசூதி, உக்கடம், செல்வபுரம், கள்ளமேடு, குனியமுத்தூர், கோட்டைமேடு, போத்தனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக பொது இடங்களில் மாடுகள் வெட்டுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மாடுகளை மீட்டு கோசாலைகளுக்கு அனுப்பிவைக்கும்படி செல்வபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே இந்த புகாரை பரிசீலித்து பொது இடங்களில் மாடுகள் வெட்டுவதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியுள்ளார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், வி.லட்சுமிநாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு கடந்த 2020- ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு, பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டுவதற்கு தடைவிதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. அதேபோல் 1976- ஆம் ஆண்டு பசு வதையைத் தடைச் செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே மாடுகளை வெட்ட வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதால், அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களைத் தவிர பிற பகுதிகளில் மாடுகளை வெட்டக் கூடாது; பொது இடங்களில் மாடுகள் வெட்டப்படவில்லை என்பதை தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு காவல்துறைத் தலைவரும் உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை (மே 28) பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.