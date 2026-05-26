பக்ரீத் பண்டிகை - பொள்ளாச்சி மாட்டுச் சந்தையில் ரூ.5 கோடிக்கு வர்த்தகம்

பொள்ளாச்சி சந்தையில் இன்று ஒருநாள் மட்டும் சுமார் ரூ.5 கோடிக்கு மேல் வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளதால் விவசாயிகளும் வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 3:18 PM IST

பொள்ளாச்சி: தென்னிந்தியாவின் புகழ் பெற்ற மாட்டுச் சந்தையான பொள்ளாச்சி மாட்டுச் சந்தையில் பக்ரீத் பண்டிகையை ஒட்டி இன்று ஒரே நாளில் 4,000 மாடுகள் விற்பனையாகின. சுமார் 5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகம் நடைபெற்றதால் விவசாயிகளும் வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

தென்னிந்தியாவின் புகழ் பெற்ற மிகப் பெரிய மாட்டுச் சந்தையாக பொள்ளாச்சி மாட்டுச் சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மாட்டுச் சந்தை வாரந்தோறும் செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் ஆகிய 2 நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

இந்த சந்தையில், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் வாரந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.

இந்த நிலையில், இந்த வாரத்தில் நாளை மறுநாள் (வியாழக் கிழமை) பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. பக்ரீத் பண்டிகை தினத்தில், இஸ்லாமியர்கள் ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகியவற்றை பலியிட்டு அதன் இறைச்சியை பகிர்ந்தளிப்பார்கள். குர்பானி கொடுக்கப்பட்ட இறைச்சி மூன்று சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படும். ஒரு பங்கு ஏழைகளுக்கும், ஒரு பங்கு உறவினர்களுக்கும், மீதமிருக்கும் ஒரு பங்கு தங்களது குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்படும்.

இந்நிலையில், பக்ரீத் பண்டிகையை ஒட்டி, பொள்ளாச்சியில் உள்ள மாட்டுச் சந்தைக்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் சுமார் 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன.

இதில், தமிழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த வியாபாரிகள், மாடுகளை வாங்கிச் சென்றனர். அதில் அதிகமாக கேரளாவில் இருந்து வந்திருந்த வியாபாரிகள், சந்தையில் இருந்து அதிக அளவில் மாடுகளை வாங்கிச் சென்றனர்.

வழக்கமாக 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் மாடுகள் இன்று 3 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 6 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கூடுதலாக விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் சுமார் 5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளது. இதனால், மாடுகளை வாங்கிச் சென்ற வியாபாரிகளும், விற்பனை செய்ய வந்திருந்த வியாபாரிகளும், விவசாயிகளும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

