பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிகளுக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது: தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வலியுறுத்தல்
பாலியல் வன்கொடுமை போன்ற கொடூரக் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாநிலத் தலைவர் அப்துல் கரீம் வலியுறுத்தினார்.
Published : June 13, 2026 at 9:44 PM IST
சென்னை: பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிகளுக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என்று தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாநிலத் தலைவர் அப்துல் கரீம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைகள், பாலியல் அத்துமீறல்கள் மற்றும் கொடூரமான படுகொலைகளைக் கண்டித்தும், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தியும், தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (TNTJ) சார்பில் சென்னையில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது.
சென்னை புதுப்பேட்டையில் தொடங்கிய இந்த பேரணி, சென்னை உருது ஆரம்ப பள்ளியில்
நிறைவடைந்தது. இதில் ஏராளமான பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு பாலியல் வன்முறைகளுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர். பேரணியில், பாலியல் குற்றங்களை கண்டிக்கும் வாசகங்கள் மற்றும் தீர்வுகளை வலியுறுத்தும் பதாகைகளை ஏந்தியபடி பங்கேற்றனர்.
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இதையடுத்து, தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாநிலத் தலைவர் அப்துல் கரீம் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், பெண்கள் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டிய சூழல் இன்று அச்சமும் பதற்றமும் நிறைந்ததாக மாறியுள்ளதாக தெரிவித்தார். பள்ளிக்குச் செல்லும் சிறுமி முதல் வேலைக்குச் செல்லும் பெண் வரை பாதுகாப்பற்ற நிலை உருவாகி வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.
சூலூர் சிறுமி கொலை சம்பவம் மனதை உலுக்கியது
கோவை மாவட்டம், சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், தமிழக மக்களின் மனதை உலுக்கியுள்ளதாக அப்துல் கரீம் தெரிவித்தார். இதுபோன்ற பல கொடூர சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்
பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீதான பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைகள் போதுமானதாக இல்லை என்றும், இத்தகைய குற்றவாளிகளுக்கு எளிதில் ஜாமீன் கிடைக்கும் நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை போன்ற கொடூரக் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீதான பாலியல் குற்றங்களைத் தடுக்க கடுமையான சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டும்.
பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிகளுக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது. கொடூரமான பாலியல் குற்றங்களுக்கு உச்சபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும். பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் பாதுகாப்பை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.