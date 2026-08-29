ETV Bharat / state

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் தொழிலதிபரை மிரட்டி ரூ.40 லட்சம் பறிப்பு; காவல் ஆய்வாளர் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

புலன் விசாரணை ஆரம்பநிலையில் உள்ளதாகவும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் காவல் ஆய்வாளர் என்பதால், ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என காவல்துறை சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆம்ஸ்ட்ராங் (கோப்புப்படம்)
ஆம்ஸ்ட்ராங் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 10:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சேர்த்து விடுவதாக தொழிலதிபரை மிரட்டி, ரூ.40 லட்சம் பணம் பறித்த வழக்கில் காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட இருவரின் ஜாமீன் மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் அகில் குமார், யானை கவுனி காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அதில், 'தனது பெயரை, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சேர்த்துவிடுவதாக மிரட்டி, காவல் ஆய்வாளர் புகாரி மற்றும் சீனிவாசன் ஆகியோர் தன்னிடம் இருந்து சிறுகச் சிறுக 40 லட்ச ரூபாய் வரை பறித்துவிட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

சட்டவிரோதமாக போதைப்பொருள் வைத்திருப்பதாக வழக்குப்பதிவு செய்து விடுவதாக மிரட்டி கூடுதலாக 5 லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் பெற்றதாகவும் புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் யானைகவுனி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.

இது குறித்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியதில், புகாரில் உண்மைத்தன்மை தெரிய வந்ததால், ஆலந்தூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வந்த புகாரி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, துறை ரீதியான விசாரணை நடத்தப்பட்டது. விசாரணையில் காவல் ஆய்வாளர் புகாரியும், பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீசில் பணிபுரிந்து வந்த சீனிவாசனும் இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் கடந்த 3 ஆம் தேதி கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த நிலையில், இவர்கள் இருவரும் ஜாமீன் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர். அந்த மனுவில், ஏற்கனவே வழக்கு தொடர்பான டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள், மொபைல்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், புலன் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க தயாராக உள்ளதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டிருந்தது.

இதையும் படிங்க: கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்க நேரில் போகும் தயாநிதி அழகிரி, நீதிமன்றத்திற்கு வர முடியாதா? நீதிமன்றம் கேள்வி

இந்த மனு, நீதிபதி பி.கார்த்திகேயன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, புலன் விசாரணை ஆரம்பநிலையில் உள்ளதாகவும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் காவல் ஆய்வாளர் என்பதால், ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என காவல்துறை சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, குற்றத்தின் தன்மை, விசாரணையின் நிலையை கருதி, ஜாமீன் வழங்க முடியாது எனக் கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

BAIL PLEA DISMISS
ARMSTRONG MURDER CASE
ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு
POLICE INSPECTOR BAIL PLEA DISMISS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.