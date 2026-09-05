நிபந்தனைகளை மீறினால் ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும் - உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கருத்து
நான்கு வாரத்திற்குள் ஜாமீன் ரத்து மனுக்களை சட்டப்படி முடித்து வைக்க வேண்டும் என்பதை அனைத்து மாவட்ட நீதிமன்றங்களும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : September 5, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 3:15 PM IST
மதுரை: கடும் குற்ற செயலில் ஈடுபடுவோர் ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறினால், அவர்களின் ஜாமீனை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த வினோத் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், “நான் மதுரை மத்திய சிறையில் குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளேன். என் மீதான குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதிகள் ஜெகதீஷ் சந்திரா, முருகேசன் ஆகியோர் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞரின் வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள், மனுதாரர் மீது பதிவு செய்த தடுப்பு காவல் சட்டத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.
தொடர்ந்து, “கடும் குற்ற செயலில் ஈடுபடுவோர் ஜாமீனில் இருக்கும்போது நிபந்தனைகளை மீறினால், அவர்களின் ஜாமீன் மனுவை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு மாறாக அவர்களை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யக்கூடாது.
மேலும், கடுமையான குற்றங்களை தடுக்கும் நோக்கில், மாவட்ட நீதிமன்றங்களில், தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ள ஜாமீன் ரத்து மனுக்களை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டு, நோட்டீஸ் அனுப்பிய நாளிலிருந்து நான்கு வார காலத்திற்குள் அந்த மனுக்களை சட்டப்படி முடித்து வைக்க வேண்டும் என ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவை கண்டிப்பாக அனைத்து மாவட்ட நீதிபதிகளும் கடைபிடிக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், இந்த உத்தரவின் நகலை அனைத்து மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்க பதிவாளருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.