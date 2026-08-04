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‘உதயநிதியை இன்றே விடுவிக்க வேண்டும்’ - முன் ஜாமீன் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவு

காவல்துறை விசாரணைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 2:41 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் மற்றும் பெண்களை அவதூறாக பேசியதாக கைது செய்யப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் காவல்துறை விசாரணையை முடித்து இன்றே (ஆகஸ்ட் 4) விடுவிக்க வேண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேகதாது குறுக்கே அணைக் கட்டுவதை தடுக்கக் கோரியும், டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்கக் கோரியும், காவிரியில் கர்நாடகா அரசு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் தஞ்சையில் தி.மு.க சார்பில் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், காவிரி நீர் தமிழகத்திற்கு வருமா? வராதா என தெரியாது. ஆனால் கட்டாயம் நீர் வர வேண்டும் என தெரிவித்தார்.

இவரது கருத்து தமிழக முதலமைச்சர் குறித்தும், பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும் பேசியதாக கரந்தையை சேர்ந்த பைரவி என்பவர் தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் தஞ்சை காவல்துறையினர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து உதயநிதியிடம் விசாரணை செய்வதற்காக திருவிடைமருதூர் சரக காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் அழகேசன் தலைமையில் தஞ்சை கிழக்கு காவல் ஆய்வாளர் மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர் கொண்ட குழு உதயநிதியை அவரது இல்லத்தில் வைத்து கைது செய்தது.

இதையடுத்து, உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் முன்பிணை கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அதில், “முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா உள்ளிட்ட எந்த தனிப்பட்ட நபரையும் குறிப்பிட்டு பேசவில்லை. அரசியல் ரீதியான கருத்தை மட்டுமே பேசியுள்ளார். பெண்களை அவமதிக்கும் வகையில் பேசவில்லை. அதனால், நீதிமன்றம் விதிக்கும் எந்த நிபந்தனையையும் ஏற்க தயாராக உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

வழக்கானது நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், பொது வெளியில் சொல்லமுடியாத வகையில் உதயநிதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். காவல்துறை கைதுக்கு பின் விசாரணைக்காக அவர் தஞ்சாவூர் அழைத்து செல்லப்படுகிறார். காவல்துறை விசாரணை முடிவடைந்ததும் விடுவிக்கப்படுவார் என தெரிவித்தார்.

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இதை ஏற்ற நீதிபதி, உதயநிதிக்கு முன்பிணை வழங்கியதோடு, காவல்துறை விசாரணை முடிந்ததும் அவரை இன்றே (ஆக 04) விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்.

உதயநிதி காலையில் கைது செய்யப்பட்டதால், முன்பிணை வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை என்றாலும், நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு முன்பிணை வழங்கப்படுகிறது என்றும் உத்தரவில் தெரிவித்தார். மேலும், காவல்துறை விசாரணைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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BAIL TO UDHAYANIDHI
உதயநிதி ஸ்டாலின்
உதயநிதிக்கு முன்பிணை
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