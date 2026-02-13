ETV Bharat / state

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: வழக்கறிஞர் அருளுக்கு ஜாமீன்

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 14 பேருக்கு இதுவரை ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 15வதாக வழக்கறிஞர் அருளுக்கும் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 13, 2026 at 7:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர் அருள், மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்காக, 2 மாதங்கள் இடைக்கால நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு தனது வீட்டின் அருகே மர்ம கும்பலால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் இதுவரை 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் 14 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள், உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.

இந்நிலையில், வெடி பொருட்களை சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர் அருள், மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு, முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அருள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 572 நாட்களாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள வழக்கறிஞர் அருள், கல்லீரல் நோய் பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வருவதால் முறையாக சிகிச்சை பெற ஏதுவாக அவருக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதற்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்த அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர், மருத்துவக் குழுவை நியமித்து, அருளை பரிசோதித்து, குழுவின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மேல் சிகிச்சை வழங்கலாம் என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: திருவான்மியூர் கொலை வழக்கு: 9 பேரின் விடுதலையை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்றம்

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் பணிக்கு அதிக காவல்துறையினர் ஈடுபடுத்த வேண்டியுள்ளதால், சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை அழைத்து செல்லப்படும் ஒவ்வொரு கைதிக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவது சாத்தியமில்லை என நீதிமன்றத்தின் கவனத்துக்கு வந்துள்ளதாக சுட்டிக் காட்டினார். மேலும், மருத்துவக் குழு மூலம் பரிசோதித்து, சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்ற அரசு வழக்கறிஞரின் யோசனையை நிராகரித்தார்.

மேலும், ஸ்டான்லி மருத்துவமனை அறிக்கையை சுட்டிக் காட்டி, வழக்கறிஞர் அருள் சிகிச்சை பெறுவதற்காக 2 மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கிய நீதிபதி, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படாவிட்டால், தினமும் காலை நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும். ஜாமீன் காலம் முடிந்ததும் ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி அருள் நீதிமன்றத்தில் சரணடைய வேண்டும் எனவும் நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 14 பேருக்கு இதுவரை ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 15வதாக வழக்கறிஞர் அருளுக்கும் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ARRESTED LAWYER ARUL GRANTED BAIL
ARMSTRONG MURDER CASE
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு
வழக்கறிஞர் அருளுக்கு ஜாமீன்
ARMSTRONG MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.