குருநானக் ஜெயந்தி விழா நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி மறுப்பு - பகுஜன் திராவிட கட்சியின் தலைவர் கண்டனம்
மாணவர்களுக்கான இரவு நேரப் பயிற்சி மையம் தொடங்குவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி மறுத்ததாக பகுஜன் திராவிடக் கட்சியின் தலைவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 8:54 PM IST
தூத்துக்குடி: மேலச்செக்காரக்குடியில் குருநானக் ஜெயந்தி விழா நடத்த தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி மறுத்ததாக, பகுஜன் திராவிட கட்சியின் தேசிய தலைவர் சர்தார் ஜீவன் சிங் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
சீக்கிய மதத்தைத் தோற்றுவித்தவரும், சீக்கியர்களின் முதல் குருவுமான குருநானக் தேவ் பிறந்தநாளான குருநானக் ஜெயந்தி விழா, நேற்று முன்தினம் ( நவ.24)நாடு முழுவதும் சீக்கிய மக்களால் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் மேலச்செக்காரக்குடி கிராமத்தில் குருநானக் ஜெயந்தி விழாவைக் கொண்டாட பகுஜன் திராவிடக் கட்சியினர் திட்டமிட்டிருந்தனர். இந்த கிராமத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், அந்தப் பகுதியைத் தேர்வு செய்து விழாவை நடத்த முடிவு செய்தனர்.
மேலும், இந்த பகுதி மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இரவு நேரப் பயிற்சி மையம் ஒன்றைத் தொடங்கவும் திட்டமிட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அரசும், காவல்துறையும் அனுமதி மறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பகுஜன் திராவிடக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் சர்தார் ஜீவன் சிங் கூறியபோது, “தமிழ்நாட்டின் தொலைதூரக் கிராமத்தில் குருநானக் ஜெயந்தியை கொண்டாடுவதற்காகத் திட்டமிட்டோம். அங்கு வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்.
அவர்களின் முன்னேற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டே இந்தக் கிராமத்தைத் தேர்வு செய்தோம். குறிப்பாக அப்பகுதி மாணவர்களுக்காக இரவு நேரப் பயிற்சி மையம் தொடங்கவும் திட்டமிட்டிருந்தோம். ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை.
காவல்துறையினர் நோட்டீஸ் அளித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தடை விதித்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் வாழும் சீக்கிய மக்களான எங்களது சிறிய கூட்டத்தையும், குருநானக் ஜெயந்தி கொண்டாட்டத்தையும் நடத்த அனுமதிக்காத தமிழ்நாடு அரசின் நடவடிக்கையை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.
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இந்த விவகாரத்தை சீக்கியர்களின் உயரிய மத அமைப்பான அகல் தக்த் அமைப்பின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒலிப்பெருக்கிகள் அமைக்கவோ, மேடைகள் அமைக்கவோ அனுமதி வழங்காத தமிழ்நாடு அரசின் நடவடிக்கைகள் கண்டனத்திற்குரியது” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலச்செக்காரக்குடி கிராமத்தில் குருநானக் ஜெயந்தி விழா நடத்துவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக பகுஜன் திராவிடக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் சர்தார் ஜீவன் சிங் முன்வைத்துள்ள இந்தக் குற்றச்சாட்டு தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளது.