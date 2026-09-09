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காயமடைந்த ‘பாகுபலி’ - காட்டு யானையுடன் மோதல்; சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் முயற்சி

சில வருடங்களுக்கு முன்பு, பாகுபலியை மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியில் இருந்து இடமாற்றம் செய்யவேண்டும் என விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாகுபலி யானை
பாகுபலி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 9:47 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் சுற்றி வரும் ஆண் காட்டு யானை பாகுபலி, மற்றொரு காட்டு யானையுடன் மோதிக் கொண்டதில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், யானைக்கு சிகிச்சையளிக்க வனத்துறையினர் முயற்சித்து வருகின்றனர்.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதி நீலகிரி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்கு பவானிசாகர் அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் பவானி ஆறு உள்ளதால், இந்த பகுதிகளில் எப்போதும் காட்டு யானைகளை நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படும். குறிப்பாக, வறட்சி காலங்களில் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேவைக்காக, ஏராளமான யானைகள் சிறுமுகை, மேட்டுப்பாளையம் போன்ற வனப்பகுதிக்கு வருவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த சில வருடங்களாக ஆஜானுபாகுவான உடல் அமைப்பும், நீண்ட தந்தத்துடனும் கூடிய ஒரு பெரிய ஆண் காட்டு யானை, மேட்டுப்பாளையம் பகுதிகளில் அடிக்கடி தென்படத் தொடங்கியது. இந்த யானையின் தோற்றத்தை வைத்து அப்பகுதி மக்கள், அதற்கு ‘பாகுபலி’ என்று பெயரிட்டு செல்லமாக அழைக்கத் தொடங்கினர். ஆனால், இந்த யானை அவ்வபோது விவசாய தோட்டங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை உண்பதால், பயிர்ச்சேதம் அதிகமாவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பாகுபலி காயம்

இந்த நிலையில் தான் வனப்பகுதிக்குள் மற்றொரு காட்டு யானையுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் பாகுபலி யானைக்கு காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மற்றொரு ஆண் காட்டு யானை தந்தத்தால் குத்தியதில் பாகுபலி யானையின் வால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அதற்கு சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு கூறுகையில், “பாகுபலி யானைக்கும் மற்றொரு காட்டு யானைக்கும் வனப்பகுதிக்குள் ஏற்பட்ட சண்டையில் பாகுபலி யானையின் வால் பகுதியில் லேசான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. காயத்தின் தன்மை சிறிதாக இருந்தாலும் வனப்பணியாளர்கள் மற்றும் வனக் கால்நடை மருத்துவர்களால் பாகுபலி யானை கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேவைப்பட்டால் அதற்கான சிகிச்சையும் அளிக்க முடிவு செய்துள்ளது” என தெரிவித்தார்.

இடமாற்ற கோரிக்கை

கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு, பாகுபலியை மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியில் இருந்து இடமாற்றம் செய்யவேண்டும் என விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதனால், பாகுபலிக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் பணி நடைபெற்றது. ஆனால், அந்தப் பணி தோல்வியில் முடிந்ததை அடுத்து, பாகுபலியை பிடிக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டது.

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இதனைத் தொடர்ந்து, சிறுமுகை மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரக பகுதிக்குள் இந்த யானை தொடர்ந்து சுற்றி வருகிறது. பயிர்களை சேதப்படுத்தினாலும், மனிதர்களுக்கு இதுவரை எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தியதில்லை என்பதாலேயே, தினந்தோறும் மேட்டுப்பாளையம் - ஊட்டி சாலையை கடந்து விவசாயத் தோட்டங்களுக்குள் புகும் பாகுபலியை பார்ப்பதற்காக மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

TAGGED:

BAHUBALI ELEPHANT
பாகுபலி யானை
மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதி
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