மதுரையில் கனமழையால் வானில் வட்டமடித்த 3 விமானங்கள்: நடுவானில் தத்தளித்த அமைச்சர் வன்னியரசு உள்ளிட்ட 158 பயணிகள்
மதுரை, கோயம்புத்தூர் பகுதிகளில் நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாக அடுத்தடுத்து மூன்று விமானங்கள் வானில் வட்டமிட்ட சம்பவம் விமானப் பயணிகளிடையே பரபரப்பையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
Published : September 20, 2026 at 9:23 PM IST
மதுரை: மதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இன்று மாலை இடி, மின்னலுடன் பெய்த திடீர் கனமழை காரணமாக மோசமான வானிலை நிலவியது. இதனால் மதுரை விமான நிலையத்தை நோக்கி வந்த இரண்டு விமானங்கள் நீண்ட நேரம் வானில் வட்டமடித்ததுடன், கோயம்புத்தூரில் தரையிறங்க வேண்டிய அமைச்சர் வன்னி அரசு பயணித்த இண்டிகோ விமானம் ஒன்றும் மதுரை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மதுரையில் கடந்த சில நாட்களாக மாலை நேரங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில், இன்று மாலை திடீரென கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக மதுரை விமான நிலையம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கனமழையுடன் மோசமான வானிலை நிலவியது.
நவி மும்பையில் இருந்து மதுரை வந்த இண்டிகோ விமானம்
நவி மும்பையில் இருந்து மதுரைக்கு இண்டிகோ விமானம் பிற்பகல் 1.25 மணிக்கு புறப்பட்டு, 3.25 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் மதுரை பகுதியில் நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாக விமானம் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வானில் வட்டமடித்ததாக கூறப்படுகிறது.
வானிலை சீரானதைத் தொடர்ந்து, 167 பயணிகளுடன் அந்த விமானம் மாலை 4.20 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறங்கியது.
உசிலம்பட்டி அருகே வட்டமடித்த ஹைதராபாத் விமானம்
இதேபோல் ஹைதராபாத்தில் இருந்து பிற்பகல் 3 மணிக்கு மதுரைக்கு புறப்பட்ட இண்டிகோ விமானம், மாலை 4.40 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் மோசமான வானிலை காரணமாக மதுரையை நெருங்கிய விமானம் உசிலம்பட்டி அருகே சுமார் 40 நிமிடங்களுக்கு மேலாக வானில் வட்டமடித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் வானிலை ஓரளவு சீரானதைத் தொடர்ந்து, 202 பயணிகளுடன் அந்த விமானம் மாலை 5.30 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறங்கியது.
கோவையில் தரையிறங்க வேண்டிய விமானம் மதுரையில் அவசர தரையிறக்கம்
இதற்கிடையே, சென்னையில் இருந்து பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு கோயம்புத்தூருக்கு புறப்பட்ட இண்டிகோ விமானம், மாலை 3.20 மணியளவில் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க வேண்டியிருந்தது.
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இதையடுத்து, சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கு மேலாக வானில் வட்டமடித்த அந்த விமானம், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதுரை விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த விமானம் மாலை 4.10 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறங்கியது.
சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூர் சென்ற இந்த இண்டிகோ விமானத்தில் அமைச்சர் வன்னியரசு உட்பட 158 பயணிகள் இருந்தனர். மதுரை விமான நிலையத்தில் விமானம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையில், வானிலை சீரான பின்னர் மாலை 5.06 மணியளவில் மீண்டும் கோயம்புத்தூருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது.
அடுத்தடுத்து 3 விமானங்கள் வானில் வட்டமிட்டதால் பரபரப்பு
மதுரை, கோயம்புத்தூர் பகுதிகளில் நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாக அடுத்தடுத்து மூன்று விமானங்கள் வானில் வட்டமிட்ட சம்பவம் விமானப் பயணிகளிடையே பரபரப்பையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
எனினும், விமானிகள் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளின் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையால், வானிலை சீரான பின்னர் விமானங்கள் பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்டன. குறிப்பாக கோயம்புத்தூரில் தரையிறங்க வேண்டிய விமானம் மதுரைக்கு திருப்பிவிடப்பட்டு பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்ட சம்பவம் குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைந்தது.
திடீர் கனமழையால் மதுரை விமான நிலையப் பகுதியில் அடுத்தடுத்து விமானங்கள் வானில் வட்டமடித்ததால், விமான நிலைய வளாகம் சிறிது நேரம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.