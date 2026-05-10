'விஜய்' எனும் மூன்றெழுத்து மந்திரச் சொல்; தடைகளை உடைத்து வரலாறு படைத்த தலைவன்
திரையுலகில் உச்சம் தொட்ட விஜய், அரசியல் களத்தில் வெற்றியுடன் கால் பதித்துள்ளார்.
Published : May 10, 2026 at 7:25 AM IST
விஜய்.. இந்த மூன்றெழுத்து பெயர்தான் தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 3 மாதங்களாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமாகவும் தற்போது தமிழக அரசியலின் முக்கிய ஆளுமையாகவும் உருவெடுத்துள்ள விஜய்யின் வாழ்க்கை பல திருப்புமுனைகளைக் கொண்டது.
1974ஆம் ஆண்டு ஜூன் 22ஆம் தேதி எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் - ஷோபா தம்பதியரின் மகனாக பிறந்தார் விஜய். தந்தை திரைப்படங்களில் பணியாற்றி பின்னாளில் இயக்குநர் ஆனார். தாயார் பின்னணி பாடகி.
விஜய்க்கு வித்யா என்றொரு தங்கை இருந்தார். அவர் 2 வயதாக இருக்கும்போதே உடல்நலக்குறைவால் இறந்து விட்டார். தங்கையின் மரணம் விஜய்யை கடுமையாக பாதித்து விட்டது. எப்போதும் கலகலப்பாக பேசிக் கொண்டிருந்த விஜய், அதன் பிறகு அமைதியானார். அந்த அமைதி இப்போது வரை தொடர்கிறது. சென்னை லயோலா கல்லூரியில் பிஎஸ்சி விஸுவல் கம்யூனிகேஷன் படிப்பை படித்த விஜய், நடிப்பை தொடர ஆர்வமாக இருந்ததால் படிப்பை பாதியில் கைவிட்டார்.
தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் திரையுலகில் இருந்ததால் 10 வயதில் "வெற்றி" (1984) என்ற படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார். பின்னர் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கிய பல படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக விஜய் தோன்றினார்.
குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்த விஜய், சிறு இடைவெளிக்குப் பிறகு தனது தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் வெளியான 'நாளைய தீர்ப்பு' (1992) படம் மூலமாக கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்தாலும் 1996-இல் விக்ரமன் இயக்கத்தில் வெளி வந்த "பூவே உனக்காக திரைப்படம்" விஜய்யின் திரையுலக பயணத்தில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதன் பிறகு காதலுக்கு மரியாதை, துள்ளாத மனமும் துள்ளும், குஷி, ப்ரண்ட்ஸ் போன்ற படங்களில் நடித்து காதல் நாயகனாக வலம் வந்தார் விஜய். இந்த படங்களின் மூலம் விஜய்க்கு ரசிகர்கள் அதிகமானார்கள். குறிப்பாக பெண் ரசிகர்கள் அவரை அதிகம் கொண்டாடினார்கள். அந்த கொண்டாட்டம் இன்று வரை தொடர்கிறது.
ஜாலியான இளைஞனாக நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்து வந்த விஜய், 2003இல் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக களமிறங்கினார். அந்த ஆண்டில் வெளிவந்த திருமலை படம் தொடங்கி, கில்லி, திருப்பாச்சி போன்ற படங்கள் அவரை ஒரு மாஸ் ஹீரோவாக உயர்த்தியது. அன்று முதல் இன்று வரை 'துப்பாக்கி', 'கத்தி', 'மெர்சல்', 'லியோ' எனத் தொடர் வெற்றிப்படங்களை கொடுத்து தமிழ் சினிமாவின் வசூல் மன்னனாகத் திகழ்ந்தார்.
விஜய் திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருந்தபோதே தனது ரசிகர் மன்றமான விஜய் மக்கள் இயக்கம் மூலம் பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு சமூக நலப்பணிகளை செய்து வந்தர். அதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 3 ஆண்டுகளாக 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளில் முதலிடம் பிடித்த மாணவ, மாணவிகளை தொகுதி வாரியாக அழைத்து அவர்களை கௌரவப்படுத்தி வருகிறார்.
விஜய்யின் சமூகப்பணியின் தொடர்ச்சியாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயரில் புதிய அரசியல் கட்சியை 2024-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 2ம் தேதி தொடங்கினார். அதன்பிறகு கட்சி அலுவலகமான பனையூரில் இருந்தே அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தினார். இதனால் அவரை 'ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்' அரசியல் தலைவர், பனையூர் பண்ணையார் என பலர் கேலி செய்தனர். ஆனாலும் அவர் மனம் தளரவில்லை.
அதைத் தொடர்ந்து நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்டார். இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய சக்தி தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று இரு கட்சியினரும் நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. விஜய்யின் ஆதரவாளர்கள் கேலிப்பொருளாகினர்.
அவர்களின் நடவடிக்கைகளும் கேலிக்குரியதாகவே இருந்தன. ஆனால், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வந்தன. 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்தார் விஜய். காரணம், எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும், தொடங்கிய 2 ஆண்டுகளில் இவ்வளவு பிரமாண்ட வெற்றியை பெற்றதாக வரலாறு இல்லை.
விஜய் மற்றும் அக்கட்சியின் ஒரு சில தலைவர்களைத் தவிர, வேறு யாரும் மக்களுக்கும் பெரிய பரிச்சயம் இல்லை. ஆனாலும், விஜய் என்ற மந்திரச் சொல்லுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். விஜய் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. இருந்தபோதிலும், அவர் மீதான அன்பை மக்கள் வாக்குகளாக செலுத்தினர். பல வீடுகளில் சிறுவர்களின் அன்புக்கட்டளையை ஏற்று பெரியவர்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்தனர்.
இதுவரை நாம் கண்ட அரசியல் தலைவர்ளை போன்று, விஜய் பல மணி நேரம் நீட்டி முழங்கி பேசக்கூடியவர் அல்ல. ஆனால், எல்லாவற்றையும் செயலில் காண்பித்து வருகிறார். தேர்தலில் வெற்றி பெற்றும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் உடனடியாக முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்க முடியவில்லை. நீண்ட நெடிய போராட்டத்திற்குப் பின் பல கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக பதவியேற்கிறார் விஜய்.
விஜய், அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு பல தடைகளை சந்தித்தார். தனது கடைசி திரைப்படமான "ஜனநாயகன்" படத்திற்கு சென்சார் சான்று கிடைக்காமல் படம் வெளியாவது தள்ளிப்போனது. பின்னர் படம் இணையத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம், மனைவியின் விவாகரத்து கோரிக்கை என சங்கடங்கள் வந்தபோதிலும் அரசியல் களத்தில் மக்கள் செல்வாக்கு அவருக்கு அதிகரித்துக் கொண்டே போனது. திரையுலகின் உச்சத்தில் இருந்தபோதே அதை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்துள்ளார்.
திரையுலகில் உச்சம் தொட்ட விஜய், தமிழக மக்களின் நலனுக்காக அரசியலில் ஒரு புதிய பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். அவர் கட்சித் தொடங்கியதில் இருந்து மக்களும் மற்ற அரசியல் தலைவர்களும் அவருடைய பெயரை உச்சரித்தனர். தேர்தலின்போதும் அது தொடர்ந்தது. தேர்தல் முடிந்து ஒரு வாரமாகியும், இன்னும் விஜய் என்னும் மந்திரச் சொல் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கிறது.