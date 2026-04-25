தாய் யானையைப் பிரிந்துத் தவிக்கும் குட்டி யானை

குட்டி யானையை தாய் யானை உடன் சேர்த்து வைக்க வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 8:35 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சிறுமுகையில் தாய் யானையைப் பிரிந்து தவிக்கும் குட்டி யானை அங்கும் இங்கும் நடமாடும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

கோயம்புத்தூர் வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட சிறுமுகை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் காட்டு யானைகள் மற்றும் பிற வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் காணப்படுகிறது. தற்போது கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் உணவுகள் மற்றும் தண்ணீரைத் தேடி வரும் காட்டு யானைகள், லிங்காபுரம் வனப்பகுதியில் இருந்து பரிசல்துறை சாலையைக் கடந்து வனப்பகுதிக்குள் செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிறுமுகை வனச்சோதனைச் சாவடி அருகே பரிசல்துறைக்கு செல்லும் வழியில் குட்டி யானை ஒன்று அங்கும் இங்குமாக அலைந்து தவித்து கொண்டிருந்தது. காந்தயாற்றில் தண்ணீர் குடிக்க வந்த யானைக் கூட்டங்களில் ஒரு குட்டி யானை, தனது தாய் யானை மற்றும் யானைக் கூட்டத்தைப் பிரிந்து வழி தவறி வந்துவிட்டதாக தெரிகிறது.

அந்த குட்டி யானை அங்கும், இங்கும் சுற்றித்திரியும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதைக் கண்ட அப்பகுதியினர் உடனடியாக, தாய் யானை விட்டு பிரிந்த குட்டி யானை சுற்றித் திரிவதாக கோயம்புத்தூர் வனக் கோட்ட அலுவலருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

இதையடுத்து சிறுமுகை வனச்சரக அலுவலர் மனோஜ் தலைமையிலான வனப் பணியாளர்கள் குட்டி யானையின் நடமாட்டத்தை தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். அத்துடன் வனப்பகுதியில் உள்ள தாய் யானையோடு சேர்க்கவும் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இது குறித்து கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு கூறுகையில், "தற்போது கோடைக் காலம் என்பதால் வனப்பகுதியில் கடுமையான வறட்சி நிலவுகிறது. வன விலங்குகளின் தாகங்களை போக்க வனப்பகுதிக்குள் தண்ணீர் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், சிறுமுகை வனப்பகுதி பவானிசாகர் அணையின் நீர்த்தேக்கப் பகுதியையொட்டி அமைந்துள்ளதால் ஏராளமான யானைகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி, லிங்காபுரம் பகுதிக்கு வருவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளன.

அப்படி குட்டியுடன் வந்த தாய் யானை குட்டியைப் பிரிந்து சென்றிருக்கலாம். தாய் யானையுடன் குட்டியை சேர்க்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். விரைவில் தாய் யானையுடன் குட்டி யானை சேர்க்கப்படும்" என உறுதியாக தெரிவித்தார்.

கோயம்புத்தூர் வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் அதிகம் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

