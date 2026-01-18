'யாருமே என்ன சேர்த்துக்கல..' தாயை பிரிந்த 3 மாத குட்டி யானை முகாமில் அடைப்பு
யானையின் உடல் நலத்தை கருத்தில் கொண்டு முகாமிற்கு அனுப்பப்பட்டதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : January 18, 2026 at 6:58 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தாயை பிரிந்த குட்டி யானையை அதன் கூட்டத்துடன் சேர்க்கும் முயற்சி தோல்வியுற்றதால் அதனை வனத்துறையினர் முகாமிற்கு கொண்டு சென்றனர்.
கோவை மாவட்டம், மதுக்கரை வனப்பகுதி தமிழ்நாடு - கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ளதால் இந்த பகுதியில் யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படும். குறிப்பாக எட்டிமடை, சின்னாம்பதி, மதுக்கரை பகுதிகளில் தற்போது யானைகள் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது.
இதில் மதுக்கரை முதல் வாளையார் வரை உள்ள ரயில் பாதைகள் அடர்ந்த வனப்பகுதி வழியாக செல்வதால், யானைகள் ரயிலில் அடிப்படாமல் இருக்க வனத்துறையினர் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அவற்றை கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக யானைகள் ரயில் மோதி உயிரிழப்பது முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டது. எனினும் யானைகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க வனத்துறையினர் அவ்வப்போது வனப்பகுதிக்குள் ரோந்து செல்வது வழக்கம்.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் 23ஆம் தேதி மதுக்கரை அடுத்த எட்டிமடை மட்டத்துக்காடு வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்குள்ள தண்ணீர் தொட்டி அருகே சுமார் மூன்று மாத ஆண் யானைக் குட்டி நிற்பதை கண்டறிந்தனர்.
இது குறித்து வனத்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அங்கு வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் குட்டி யானையை அதன் தாய் யானையுடன் சேர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஒரு கூட்டத்துடன் அந்த குட்டி யானை இணைந்து சென்றது.
இந்நிலையில் மறுநாளே அந்த குட்டி மீண்டும் தனியாக சுற்றுவதை வனத்துறையினர் கண்டறிந்து மீண்டும் அதன் கூட்டத்துடன் சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 10 நாட்களுக்கு மேலாக முயற்சி மேற்கொண்டும் பலனளிக்கவில்லை.
இதனால் அந்த குட்டி யானை கோழிக்கமுதியில் உள்ள யானைகள் முகாமிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு அந்த குட்டி யானையை பாகன்கள் பராமரித்து வருகின்றனர். மேலும் குட்டி யானைகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''குட்டி யானை தனித்து விடப்பட்டது கண்டறிந்து வனப்பணியாளர்கள் தகவல் கூறியவுடன் அதனை யானை கூட்டத்துடன் சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டோம், ஆனால் அந்த குட்டியானையை எந்த கூட்டமும் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை. யானையின் உடல் நலத்தை கருத்தில் கொண்டு முகாமிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தற்போது அங்கு நல்ல உடல் நலத்துடன் குட்டி யானை பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது'' என தெரிவித்தனர்.