திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு அசாமில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட குட்டி யானை 'ஹிராலால்'
கோயில் வளாகத்தில் ஹிராலால் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சுற்றிலும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் தடுப்புகள் மற்றும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
Published : September 26, 2026 at 9:48 PM IST
திருவண்ணாமலை: அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு அசாமில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட 8 வயது குட்டி யானைக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பாக சிறப்பு பூஜை நடத்தி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
திருவண்ணாமலையில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு அசாமில் இருந்து 8 வயதுடைய ஹிராலால் என்ற குட்டி யானை கொண்டுவரப்பட்டது. கோயிலுக்கு வருகை தந்த யானைக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பாக சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்த பூஜையில் கோயில் இணை ஆணையர் ஜெ. பரணிதரன் கலந்து கொண்டு யானையை வரவேற்றார்.
மேலும், இந்த நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு புதிதாக வந்த குட்டி யானை ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டு மகிழ்ந்தனர்.
யானைக்கு சிறப்பு நீச்சல் குளம்
ஹிராலாலை கோயில் வளாகத்தில் பாதுகாப்பாக தங்க வைத்து பராமரிப்பதற்காக பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக சுமார் 1,600 சதுர அடி பரப்பளவில் பிரமாண்ட நீச்சல் குளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் 5 அடி ஆழம் கொண்ட இந்த நீச்சல் குளத்தில் யானை எளிதாக இறங்கி குளிப்பதற்கும், பின்னர் பாதுகாப்பாக வெளியேறுவதற்கும் சரிவுப் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், கோடை மற்றும் வெயில் காலங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து யானையை பாதுகாக்கும் வகையில் நீச்சல் குளத்தின் அருகே 10 ஷவர்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
திருவண்ணாமலை கோயிலில் வந்த அசாம் யானை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு#elephant | #ThiruvannamalaiElephant | #annamalaiyartemple | #shivantemple | #thiruvannamalai | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/imPXThspz6— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 25, 2026
கோயில் வளாகத்தில் ஹிராலால் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சுற்றிலும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் தடுப்புகள் மற்றும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
சேற்றுக் குளியலுக்கு தனி இடம்
யானையின் இயற்கையான பழக்கவழக்கங்களையும் அதன் உடல் நலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு கோயில் வளாகத்தில் சுமார் 100 சதுர அடி பரப்பளவில் தனி திறந்தவெளிப் பகுதியும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதியில் யானை சேற்றுக் குளியல் மேற்கொள்ளும் வகையில் தேவையான வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
யானைக்கான பல்வேறு வசதிகள் நிறுவனங்களின் சமூகப் பொறுப்பு நிதி மூலம் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும், இதற்காக சுமார் ரூ.42 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அசாம் பாகன்கள் கண்காணிப்பு
ஹிராலாலை சிறப்பாக பராமரிப்பதற்காக அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த பாகன்கள் குழுவினர், உள்ளூர் பாகன்களுக்கு உதவ உள்ளனர். யானையின் உணவு, குடிநீர், தினசரி பராமரிப்பு, உடல்நலம் உள்ளிட்ட அனைத்து அம்சங்களிலும் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளது.
மேலும், யானையின் உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் வகையில் கால்நடை மருத்துவக் குழுவும் அமைக்கப்படுகிறது. யானையின் உணவுப் பழக்கம், உடல் எடை, உடல் நிலை உள்ளிட்டவற்றை அவ்வப்போது கண்காணித்து தேவையான மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் என கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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ருக்மணிக்குப் பிறகு ஹிராலால்
கடந்த 1995ஆம் ஆண்டு முதுமலை வனப்பகுதியில் இருந்து 7 வயது குட்டி யானையாக ருக்மணி அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. சுமார் 27 ஆண்டுகள் கோயிலில் தங்கி, பக்தர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்த ருக்மணி, 2018ஆம் ஆண்டு உயிரிழந்தது.
அதன்பிறகு கோயில் வளாகத்தில் யானை இல்லாத நிலை நீடித்து வந்த நிலையில், தற்போது 8 வயது ஹிராலாலின் வருகை பக்தர்களை மகிழ்ச்சி மழையில் நனைய வைத்துள்ளது.