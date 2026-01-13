ETV Bharat / state

உணவு தேடி வந்த ஒன்றரை வயது குட்டி யானை - நாட்டு வெடிகுண்டை கடித்ததில் உயிரிழந்த பரிதாபம்

ஒன்றரை வயது மதிக்கத்தக்க பெண் குட்டி யானை, நாட்டு வெடிகுண்டை கடித்ததில் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

கைது செய்யப்பட்ட காளிமுத்து
கைது செய்யப்பட்ட காளிமுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: உணவு தேடி வந்த ஒன்றரை பெண் குட்டி யானை, நாட்டு வெடிகுண்டை கடித்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முழுக்க முழுக்க தனது சுயநலத்துக்காக காடுகளை அழிக்கும் மனிதன், அங்கு தானும், தனது குடும்பத்தினரும் வாழ வீடுகளை கட்டிக் கொள்கிறான். அதுவும் ஒரு ஊராக மாறிவிடுகிறது. இதனால் அங்கு பல ஆண்டுகளாக வசிக்கும் வன விலங்குகள், வசிப்பிடமற்றவையாக மாறி விடுகின்றன. சுருங்கிய வனத்தில் ஒரு ஓரமாக வாழ தொடங்குகின்றன.

இதனால் குடிநீர், இரை தேடி, அவை ஊருக்குள் வர வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. அப்படி வரும் வன விலங்குகளை ஊருக்கும் வராமல் தடுப்பதற்காக துப்பாக்கி, மின்வேலி, வெடிகுண்டு போன்றவற்றை மனிதன் பயன்படுத்துகிறான். இதில் புலி, யானை, காட்டுப்பன்றி போன்ற வன விலங்குகள் பரிதாபமாக உயிரிழக்கின்றன.

அப்படி ஒரு கொடூர சம்பவம்தான் ஈரோட்டில் அரங்கேறியுள்ளது. எதிர்காலத்தில் ஒரு காட்டையே உருவாக்கும் வல்லமை படைத்த குட்டி யானை, வயிற்று பசியை தீர்க்க ஊருக்குள் வந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளது. என்ன நடந்தது பார்க்கலாம்.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் கடம்பூர் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட பூதிக்காடு வனப்பகுதியில் வனத்துறை அதிகாரிகள் வழக்கம் போல ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது வனப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசவே, அங்கு தீவிர சோதனை நடத்தினர்.

இந்த சோதனையில், பெண் குட்டி யானை ஒன்று தரையில் அமர்ந்த நிலையில் இறந்து கிடப்பதை கண்டு வனத்துறையினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதுகுறித்து உடனடியாக உயரதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

உயிரிழந்த பெண் குட்டி யானை
உயிரிழந்த பெண் குட்டி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதைத்தொடர்ந்து வனத்துறை கால்நடை மருத்துவர் சதாசிவம் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர், குட்டி யானையின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனை செய்தனர். அப்போது, 'அவுட்டுக்காய்' எனப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டை பெண் குட்டி யானை தெரியாமல் கடித்ததில் அது வெடித்து உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், அந்த குட்டி யானைக்கு ஒன்றரை வயதுதான் இருக்கும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: அண்ணாமலையால் கொதிக்கும் மகாராஷ்டிரா - அரசியல் தலைவர்கள் கடும் விமர்சனம்

இதையடுத்து, வனப்பகுதியில் நாட்டு வெடிகுண்டை வைத்து சென்றது யார் என்பது குறித்து வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணையில் இறங்கினர். சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து ஆய்வு செய்ததில், கடம்பூர் மலைப்பகுதி தொண்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளிமுத்து (43) என்பவர்தான் இந்த செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், தனது கூட்டாளியுடன் சேர்ந்து வனப்பகுதியில் காட்டுப்பன்றியை வேட்டையாடுவதற்காக நாட்டு வெடிகுண்டு வைத்ததை காளிமுத்து ஒத்துக்கொண்டதாக தெரிகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, காளிமுத்துவை கைது செய்த வனத்துறையினர், தலைமறைவான மற்றொரு நபரை தேடி வருகின்றனர்.

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்கு அருகில் உள்ள விவசாய நிலத்துக்குள் காட்டுப் பன்றிகள் அடிக்கடி புகுந்து மக்காச்சோளம், ராகி, உருளைக்கிழங்கு போன்ற பயிர்களை தின்று விடுவதால், அவற்றை அவுட் காய் எனப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டை பயன்படுத்தி கொல்லும் நடைமுறை அங்கு தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதில் சிக்கி உயிரிழக்கும் காட்டுப் பன்றிகளை எடுத்துச் சென்று, அவற்றின் இறைச்சியை விற்பதையும் சிலர் தொழிலாக வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், இப்படி காட்டுப் பன்றிக்காக வைத்திருந்த வெடிகுண்டை கடித்துதான் தற்போது இந்த ஒன்றரை வயது பெண் குட்டி யானை பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கிறது.

TAGGED:

நாட்டு வெடிகுண்டு வைத்த நபர் கைது
ELEPHANT EAT COUNTRYMADE BOMB
BABY ELEPHANT DIES
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம்
BABY ELEPHANT DIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.