ஐயப்பப் பக்தர்களின் வேன் மீது ஆம்னி பேருந்து மோதி இருவர் உயிரிழப்பு
பலத்த காயமடைந்த 11 ஐயப்பப் பக்தர்கள், விழுப்புரம் மாவட்ட அரசுத் தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.
Published : November 23, 2026 at 4:57 PM IST
விழுப்புரம்: சபரிமலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஐயப்பப் பக்தர்களின் வேன் மீது ஆம்னி பேருந்து அதிவேகமாக மோதிய விபத்தில் இரு பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர்.
கார்த்திகை மாதம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஐயப்பப் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து, விரதமிருந்து கேரளம் மாநிலத்தில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் திருக்கோயிலுக்கு படையெடுத்துள்ளனர். இதனால் சபரிமலை ஐயப்பன் திருக் கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.
அந்த வகையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் வருதாபுரி என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த 10- க்கும் மேற்பட்டோர் அடங்கிய ஐயப்பப் பக்தர்கள் குழுவினர், சபரிமலை ஐயப்பன் திருக்கோயிலுக்கு சென்று விட்டு, இன்று (நவம்பர் 23) காலை சொந்த ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
திண்டிவனம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அவர்களது வேன் சென்றுக் கொண்டிருந்த போது, பின்னால் அதிவேகமாக வந்த ஆம்னி பேருந்து மோதியது. இந்த பேருந்து தேனி மாவட்டம் கம்பம் நகரில் இருந்து சென்னை வந்து கொண்டிருந்தது.
இதனால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், சாலையில் நடுவே தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. உடனே, பொதுமக்கள் மற்றும் அந்த சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த வாகன ஓட்டிகள், வேனில் சிக்கியிருந்த ஐயப்பப் பக்தர்களை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இது தொடர்பாக, காவல் துறைக்கும், தீயணைப்புத்துறைக்கும் பொதுமக்கள் தொலைபேசி வாயிலாக தகவல் அளித்துள்ளனர்.
விரைந்து வந்த திண்டிவனம் காவல் துறையினர், தீயணைப்புத்துறையினர், பலத்த காயமடைந்த 13 ஐயப்பப் பக்தர்களையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் விழுப்புரம் மாவட்ட அரசுத் தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதில் செல்லும் வழியிலேயே இரு பக்தர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். மற்ற 11 பக்தர்களையும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
உயிரிழந்த இரண்டு பக்தர்களின் உடல்களும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. விபத்து குறித்து திண்டிவனம் காவல் துறையினர், வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அத்துடன், விபத்துக்குள்ளான வேனை கிரேன் உதவியுடன் அப்புறப்படுத்திய காவல் துறையினர், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்தைச் சீரமைத்தனர்.
விபத்தை ஏற்படுத்திய ஆம்னி பேருந்தின் ஓட்டுநரைப் பிடித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விபத்து காரணமாக, அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.