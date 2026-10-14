ஆயுதபூஜை ஸ்பெஷல்: தமிழகம் வழியாக செல்லும் வாராந்திர சிறப்பு விரைவு ரயில் அறிவிப்பு
பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் - திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயிலானது அக்டோபர் 16ஆம் தேதி பெங்களூருவில் இருந்து புறப்படுகிறது.
Published : October 14, 2026 at 8:09 AM IST
சென்னை: ஆயுதபூஜை மற்றும் தசரா ஆகிய பண்டிகைகளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு வழியாக செல்லும் வாராந்திர சிறப்பு விரைவு ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுத்தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், தசரா, விஜயதசமி மற்றும் ஆயுதபூஜை போன்ற பண்டிகைகளை முன்னிட்டு பயணிகளில் கூட்ட நெரிசலை குறைக்க தென்மேற்கு ரயில்வே சார்பில் வாராந்திர விரைவு சிறப்பு ரயில்களை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ரயில் வண்டி எண் 06575 பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் - திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயில், அக்டோபர் 16ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 4.40 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்டில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
அதேபோல், மறுமார்க்கத்தில் வண்டி எண் 06576 திருவனந்தபுரம் வடக்கு - பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் விரைவு ரயில் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 12.40 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 6 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்டை சென்றடையும்.
இந்த வாராந்திர சிறப்பு விரைவு ரயிலில், 4 ஏசி மூன்றடுக்கு பெட்டிகள், 6 படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள், 8 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் மற்றும் 2 சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன்கள் இருக்கும் என்றுத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயிலானது, கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து தொடங்கி, ஆந்திர மாநிலம் வழியாக, தமிழ்நாடு வந்து பின்னர் கேரளம் மாநிலம் திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை சென்றடைகிறது.
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இந்த பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் - திருவனந்தபுரம் வடக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயிலானது, பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்டில் இருந்து ஒயிட் ஃபீல்ட், பங்கராபேட்டை, குப்பம், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போடனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம், கோட்டையம், சங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கனூர், மாவேலிக்கரை, காயங்குளம், கருநாகப்பள்ளி, சாஸ்தம்கோட்டா, கொல்லம், வர்க்களா வழியாக திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும்.
மறுமார்க்கத்திலும் திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இதே வழிதடத்தில் இந்த வாராந்திர சிறப்பு விரைவு ரயில் செல்லும் என்றுத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.