ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறை: கிளாம்பாக்கத்திற்கு ஆட்டோவில் வந்து ஆய்வு செய்த அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன்
மறைமலைநகர் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் மற்றும் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் குறித்து அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
Published : October 17, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்திற்கு ஆட்டோவில் வந்து பேருந்து சேவைகள் குறித்து போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
ஆயுத பூஜை மற்றும் சரஸ்வதி பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பயணிகள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள கிளாம்பாக்கம் வந்தடைந்தனர். பொதுமக்களின் இந்தப் பயண நெரிசலைச் சமாளிக்கும் வகையிலும், அவர்கள் எவ்வித சிரமமுமின்றி பாதுகாப்பாக ஊர் திரும்புவதை உறுதி செய்யும் வகையிலும் அரசு சார்பில் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கிளாம்பாக்கத்தில் அமைச்சர் ஆய்வு
இந்நிலையில் சென்னை கிளாம்பாக்கத்தில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து நிலையத்தில் நள்ளிரவு நேரத்தில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் இருந்த பயணிகளிடம் அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார்.
இதற்கு முன்னதாக, கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலைநகர் நகராட்சி விளையாட்டு மைதானத்தில் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்குப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மறைமலைநகரில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம்
குறிப்பாக, நாகப்பட்டினம், கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, மறைமலைநகர் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், தற்காலிகப் பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் மற்றும் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் குறித்து, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, பயணிகள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே, மாற்று ஏற்பாடாக தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, அரசு பேருந்தில் ஏறிய அமைச்சர், பயணிகளிடம் நேரடியாகப் பேசி, தற்காலிகப் பேருந்து நிலையத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன், “பண்டிகைக் காலங்களில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், அவர்கள் சிரமமின்றிப் பயணம் மேற்கொள்ளவும் தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை சார்பில், அனைத்து அதிகாரிகளும் இணைந்து பயணிகளுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளோம்.
கிளாம்பாக்கல் பேருந்து நிலையத்தில் தற்காலிக நெட்வொர்க் வசதி
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் நெட்வொர்க் வசதி குறைவாக இருப்பதாகப் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், அதனைத் தொடர்ந்து அங்கு தற்காலிக நெட்வொர்க் வசதியை அதிகரிக்கும் வகையில் டவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யும் பயணிகள் பேருந்து நிலையத்திலேயே நீண்ட நேரம் தங்குவதால், அவர்களுடன் மற்ற பயணிகளும் சேர்ந்து இருப்பதால் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இதனைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், பயணிகள் அமர்வதற்காக சுமார் 500 இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டு, பயணிகள் ஆங்காங்கே அமர வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் தற்போது கூட்ட நெரிசல் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து எம்.டி.சி. பேருந்துகள் மூலம் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள், அங்கிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனால், கிளாம்பாக்கம் மற்றும் மறைமலைநகர் பகுதிகளில் பயணிகளுக்கு வழிகாட்டும் வகையில் சுமார் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட அறிவிப்பு சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. அந்த சுவரொட்டிகளில், எந்தெந்த பேருந்துகள் எந்தெந்த வழித்தடங்களில் இயக்கப்படுகின்றன, எந்த நடைமேடையில் இருந்து பேருந்துகள் புறப்படுகின்றன என்பது குறித்த விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
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தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகப் புகார் வந்தால், சம்பந்தப்பட்ட பேருந்து நிறுவனங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதுவரை தனியார் பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாக எந்தப் புகாரும் வரவில்லை.
பண்டிகைக் காலத்தில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கவும், அவர்கள் பாதுகாப்பாகவும் சிரமமின்றியும் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லவும் போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.