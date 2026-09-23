ஆயுத பூஜை ஸ்பெஷல்: சேலம் வழியாக கேரளத்துக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
கேரளத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு ரயில்கள் அனைத்தும் பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : September 23, 2026 at 3:49 PM IST
சென்னை: ஆயுதபூஜையை முன்னிட்டு, சேலம் வழியாக சென்னை- கொல்லம் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆயுதபூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு சேலம் வழியாக சென்னை எழும்பூர் - கேரளம் (கொல்லம்)- சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை எழும்பூர்- கொல்லம்- சென்னை எழும்பூர் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சென்னை எழும்பூர்- கொல்லம்- சென்னை எழும்பூர் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் அக்.01, 08, 15, 22, 29 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து கொல்லத்திற்கும், மறுமார்க்கத்தில், அக்.02, 09, 16, 23, 30 ஆகிய தேதிகளில் கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை எழும்பூருக்கும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் (06117/06118) இயக்கப்படுகின்றன.
வாரத்தில் வியாழக்கிழமைதோறும் இரவு 11.40 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 04.20 மணிக்கு கொல்லத்தைச் சென்றடையும். அதேபோல், வாரத்தில் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் மாலை 06.45 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்படும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில், மறுநாள் நண்பகல் 12.30 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரைச் சென்றடையும்.
Pooja Festival Special Trains!— Southern Railway (@GMSRailway) September 22, 2026
The Chennai Egmore – Kollam Weekly Express Special (Train No. 06117) and Kollam – Chennai Egmore Weekly Express Special (Train No. 06118)— running weekly through October 2026.#SouthernRailway #IndianRailways pic.twitter.com/NGjFB8qhgD
சிறப்பு ரயில்கள், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், எர்ணாகுளம், கோட்டயம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை எழும்பூர்- கொல்லம்- சென்னை சென்ட்ரல் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் அக்.03, 10, 17, 24, 31 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து கொல்லத்திற்கும், மறுமார்க்கத்தில், வரும் அக்.04, 11, 18, 25, நவ.01 ஆகிய தேதிகளில் கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் (06121/06122) இயக்கப்படுகின்றன.
வாரத்தில் சனிக்கிழமைதோறும் இரவு 11.40 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 04.20 மணிக்கு கொல்லத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் மாலை 06.45 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 11.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலைச் சென்றடையும்.
🚆 Pooja Festival Special Trains announced!— Southern Railway (@GMSRailway) September 22, 2026
Train No. 06121 (Chennai Egmore–Kollam) & Train No. 06122 (Kollam–Chennai Central) now running as Weekly Express Specials.
Advance Reservation opens 08.00 hrs tomorrow.#SouthernRailway #Festival #IndianRailways #SpecialTrains pic.twitter.com/g0UanukNmx
சிறப்பு ரயில்கள், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், எர்ணாகுளம், கோட்டயம், காயங்குளம், செங்கன்னூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயணிகளின் கவனத்திற்கு
டிக்கெட் முன்பதிவு உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்களுக்கு irctc.co.in என்ற இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் (அல்லது) தெற்கு ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கங்களையும் அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.