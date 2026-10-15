ஆயுதபூஜை, தீபாவளி பண்டிகை: சென்னை டூ சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
அக்.30- ஆம் தேதி முதல் நவ.13- ஆம் தேதி வரை சார்லப்பள்ளி- நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 7:51 PM IST
சென்னை: ஆயுதபூஜை, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து தெலங்கானா மாநிலம் சார்லப்பள்ளிக்கு பண்டிகைக்கால சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே.
ஆயுதபூஜை, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரயில்களில் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் பயணிகளின் வசதிக்காக சார்லப்பள்ளி- சென்னை சென்ட்ரல்- சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில்களும், சார்லப்பள்ளி- நாகர்கோவில்- சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில் சேவையை நீடித்தும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.16) காலை 08.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
சார்லப்பள்ளி- சென்னை சென்ட்ரல்- சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில்கள்
நாளை (அக்.16) இரவு 09.30 மணிக்கு சார்லப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சார்லப்பள்ளி- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (07059), மறுநாள் காலை 11.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.17- ஆம் தேதி மதியம் 01.00 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில் (07060), மறுநாள் அதிகாலை 04.30 மணிக்கு சார்லப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், நல்கொண்டா, மிர்யாழ்குடா, குண்டூர், தெனாலி, பாபட்லா, சிரலா, நெல்லூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
சார்லப்பள்ளி- நாகர்கோவில்- சார்லப்பள்ளி ரயில் சேவை நீட்டிப்பு
அக்.30- ஆம் தேதி முதல் நவ.13- ஆம் தேதி வரை சார்லப்பள்ளி- நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில் சேவையும், நவ.01- ஆம் தேதி முதல் நவ.15- ஆம் தேதி வரை நாகர்கோவில்- சார்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில் சேவையும் (07535/07536) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் சேவைக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுத் தொடங்கியுள்ளது. வாரத்தில் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் சார்லப்பள்ளியில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கும், வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் நாகர்கோவிலில் இருந்து சார்லப்பள்ளிக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
கூடுதல் நிறுத்தங்கள் அறிவிப்பு
போத்தனூர்- நியூ டின்சுகியா- போத்தனூர் சிறப்பு ரயில்கள் (06101/06102) பாலசூர் (Balasore) ரயில் நிலையத்தில் 2 நிமிடங்களும், அண்டுல் (Andul) ரயில் நிலையத்தில் 5 நிமிடங்களும் நின்றுச் செல்லும். இந்த புதிய நடைமுறை நாளை (அக்.16) முதல் அமலுக்கு வரும்.
தொடர் பண்டிகைகளை முன்னிட்டு பல்வேறு நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே.