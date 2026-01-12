ETV Bharat / state

பண்பாடு சிதைந்தால் நம்முடைய அடையாளம் போய்விடும் - முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஆண்டுக்கு 5 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, நாட்டிலேயே அதிக அளவில் தொல்லியல் அகழாய்வுகள் நடைபெற்று வரும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என முதல்வர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார்.

அயலகத் தமிழர் தின விழா
அயலகத் தமிழர் தின விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: மொழி, இனம் சிதைந்தால் தமிழர் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் தகுதியை நாம் இழந்துவிடுவோம் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை, நந்தம்பாக்கம், சென்னை வர்த்தக மையத்தில் அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற அயலகத் தமிழர் தின விழாவில், அயலகத் தமிழர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர்,"உலகின் பல நாடுகளிலும், இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களிலும், தமிழர்களான நீங்களும், உங்களின் குடும்பத்தாரும், பல முக்கிய பொறுப்புகளிலும், நல்ல நிலையிலும் இருப்பதை நினைத்து நான் பெருமைப்படுகிறேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் நீங்கள் எல்லோரும், உங்கள் சொந்தங்களைப் பார்க்க தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறீர்கள். நாம் எல்லோரும் யாராலும் பிரிக்க முடியாத தமிழ்ச் சொந்தங்கள். இது பல்லாயிரம் ஆண்டு காலத்து சொந்தம். இன்னும் பலப்பல ஆண்டு தொடர இருக்கின்ற சொந்தம்.

வெளிநாட்டில் வாழ்ந்தாலும், தமிழ்நாட்டை மறக்காதீர்கள்

நாடுகளும், கடல்களும் நம்மைப் பிரித்தாலும், மொழியும், இனமும் நம்மை உணர்வால் இணைக்கிறது. நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் தங்களின் தாய் மண்ணான தமிழ்நாட்டில் இருந்து, பல்வேறு காரணங்களுக்காக, வாய்ப்புகளுக்காக பறந்து சென்றவர்கள் உங்கள் முன்னோர்கள். அவர்களை வாழ்க்கை தேடிப் சென்றவர்கள் என்று சொல்வதைவிட, அந்தந்த நாடுகளை வளப்படுத்த சென்றவர்கள் என்று சொல்வதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும்.

தாங்களும் வளர்ந்து, தங்களின் உழைப்பால் அந்த நாட்டையும் வளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதற்கு சிறந்த சான்று நீங்கள்தான். வெளிநாட்டில் வாழ்ந்தாலும், தமிழ்நாட்டை மறக்காதவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். அதனால்தான், தமிழ்நாட்டில் வாழும் தமிழர்களுக்கு நன்மை செய்வதை போலவே, அயல்நாட்டுத் தமிழர்களுக்கும் சகோதரனாக இருந்து நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது.

வேறு நாட்டில் செட்டிலான சிட்டிசனாக இருந்தாலும், அயலகத்தில் உழைக்கும் தமிழ்நாட்டு தமிழர்களாக இருந்தாலும், நீங்கள் எந்த குறையும் இல்லாமல் வளமாய் வாழ வேண்டும் என்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்.

இலங்கைத் தமிழர்களுக்காக 7 ஆயிரத்து 469 வீடுகள்

தமிழ்நாட்டில் 105 முகாம்களில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்களுக்காக, 7 ஆயிரத்து 469 வீடுகள் கட்டித்தர திட்டமிட்டு, படிப்படியாக கட்டப்பட்டு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். வெளிநாடுவாழ் தமிழர்களுக்காக கட்டணமில்லா உதவி மையம் துவக்கப்பட்டிருக்கிறது. அயல்நாடுகளில் வேலைக்குச் சென்று அங்கு இறக்க நேரிடும் வாரிய உறுப்பினர் குடும்பத்திற்கு மாதந்தோறும் நிதியுதவி அளிக்கும் திட்டம் அமலில் இருக்கிறது.

உக்ரைன், கம்போடியா, தாய்லாந்து, மியான்மர், இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து மட்டும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 2 ஆயிரத்து 398 தமிழர்களை அயல்நாடுகளில் இருந்தும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் மீட்டுக் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். வாழ்வதும் வளர்வதும் தமிழும் தமிழினமுமாய் இருக்க வேண்டும் என்று செயல்படும் அரசு நம்முடைய அரசு. தமிழர்கள் எங்கே, எந்த நாட்டிலும் இருந்தாலும், அவர்கள் நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம். அந்த எண்ணத்தோடு தான் இலங்கை தமிழ் பிரதிநிதிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று, பிரதமர் அவர்களுக்கு அண்மையில் நான் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன்.

இலங்கையில் அறிமுகமாக இருக்கின்ற புதிய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தால், அங்கே வாழுகின்ற நம்முடைய தமிழ்ச் சொந்தங்களின் உரிமைகள் எந்தவிதத்திலும் பாதிப்படையக்கூடாது, நீண்ட காலமாக அவர்கள் போராடி வரக்கூடிய அதிகார பரவலாக்கம் தமிழர்கள் வாழக்கூடிய மாகாணங்களுக்கும் கிடைக்கும், கிடைக்க வேண்டும். நம்முடைய இந்த கோரிக்கையை இலங்கை அரசிடம், இந்திய அரசு வலியுறுத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்.

வீழ்வது நாமாக இருப்பினும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும்

தமிழ் என்னும் உலக மொழிக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம். தமிழ்தான் நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்தும். சாதி வேற்றுமைகளையும், மத வேறுபாடுகளையும் வீழ்த்தி அனைவரையும் ஒன்றாக்கும் வல்லமை தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான் உண்டு. வாழும் நாடுகளால் நாம் பிரிந்திருந்தாலும், மொழி நம்மை இணைத்துவிடுகிறது. வீழ்வது நாமாக இருப்பினும், வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்று திராவிட இயக்கம் தமிழ் மண்ணில் விதைத்தது. அதனால்தான், இந்திய மாநிலங்களிலேயே தனித்தன்மை கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு வளர முடிந்தது. நம்முடைய இலக்கியத்தை வைத்து, தமிழர்களின் பழம்பெருமையை நாம் பேசியபோது, கற்பனைவாதிகள் என்று சிலர் கிண்டல் செய்தார்கள். இன்னும் சிலர் இனவாதிகள் என்று நம்மை பழித்தார்கள்.

கீழடி கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக, நான்காயிரம் ஆண்டு பழமையான வரலாற்றுக்குச் சொந்தக்காரர்கள் என்பது இன்றைக்கு உறுதியாகி இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் இரும்பின் பயன்பாடு 4200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இருந்திருக்கிறது என்று கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய கண்டுபிடிப்புகளையெல்லாம் அழகாக காட்சிப்படுத்தி, கீழடி அருங்காட்சியகம்' மற்றும் பொருநை அருங்காட்சியகத்தை நான் தான் அண்மையில் திறந்து வைத்திருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் கட்டாயம் அங்கு சென்று பார்க்கவேண்டும் - பார்வையிட வேண்டும்!

100 ஆண்டுகளாக புதைந்திருக்கும் புதிருக்கு எட்டரை கோடி

சிந்துவெளி எழுத்துகளில் 100 ஆண்டுகளாக புதைந்திருக்கும் புதிருக்கு விடை கண்டுபிடித்தால், எட்டரை கோடி ரூபாய் பரிசு என்று நானே அறிவித்திருக்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறை சார்பில், சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு நூற்றாண்டு நிறைவு பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தையும் நடத்தியிருக்கிறோம். சிந்துவெளி நாகரிகத்தை உலகிற்கு அறிவித்த சர் ஜான் மார்ஷல் அவர்களுக்கு சிலை அமைத்திருக்கிறோம். ஆண்டுக்கு 5 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, நாட்டிலேயே அதிக அளவில் தொல்லியல் அகழாய்வுகள் நடைபெற்று வரும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் தொன்மையை உலகறிய செய்ய உழைக்கும் அறிஞர்களுக்கு, ஆண்டுதோறும் விருதுகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறோம். இதனால்தான், “இது ஒரு கட்சியின் அரசல்ல, இனத்தின் அரசு” என்று நான் தலைநிமிர்ந்து சொல்கிறேன். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கூட, குறள் வார விழா நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற இருக்கிறது என்று அறிவித்திருக்கிறேன். வள்ளுவரைக் கொண்டாடுவதில் நம்மை அடித்துக்கொள்ள யார் இருக்கிறார்கள். மொழி சிதைந்தால், இனம் சிதையும். இனம் சிதைந்தால், நம்முடைய பண்பாடு சிதைந்துவிடும். பண்பாடு சிதைந்தால், நம்முடைய அடையாளம் போய்விடும். அடையாளம் போய்விட்டால், தமிழர் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் தகுதியையே இழந்துவிடுவோம். நீங்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும், ஒற்றுமையாக வாழுங்கள். அந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுங்கள்" என்றார்.

