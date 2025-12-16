ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் நாளொன்றுக்கு 20,000 மெகா வாட் மின்சாரம் தேவைப்படுகிறது - மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன்

தமிழ்நாடு தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மற்ற மாநிலங்களை விட முன்னிலை வகிக்கிறது என மின்வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன்
தமிழ்நாடு மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் தினசரி உச்சபட்ச மின் தேவை 20,000 மெகாவாட்டிற்கும் மேல் உள்ளது என்று மின்வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு மின் வாரியம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 14-ந் தேதி முதல் 20-ந் தேதி வரை தேசிய மின் சிக்கன வார விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் இன்று மின் சிக்கனம் குறித்து மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் விழிப்புணர்வு நடைபெற்றது.

இதில் மின் வாரிய பொறியாளர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் பங்கேற்று, மின் சிக்கனம் தொடர்பான வாசகங்கள் அடங்கிய
பதாகைகளை ஏந்தியபடி கைகோர்த்து மனித சங்கிலி ஏற்படுத்தி நின்றனர்.

அதன் பின்னர் பேசிய மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், ''தமிழ்நாடு தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மற்ற மாநிலங்களை விட முன்னிலை வகிக்கிறது. அனைத்திற்கும் மின்சாரம் மிக முக்கியமானதாகும். தமிழ்நாட்டின் தினசரி உச்சபட்ச மின் தேவை 20,000 மெகாவாட்டிற்கும் மேலாக உள்ளது.

இந்த மின்சாரம் அனல் மின் நிலையங்கள், புனல் மின் நிலையங்கள், சோலார், காற்றாலை, மத்திய தொகுப்புகள் மற்றும் வெளிசந்தைகளில் கொள்முதல் செய்வதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. அனைத்து விதமான மின் நுகர்வோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தாங்கள் உபயோகிக்கும் மின்சாரத்தில் 10 சதவீதம் வரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தினால், நாளொன்றுக்கு தோராயமாக 1,500 முதல் 2,000 மெகாவாட் வரை மின் தேவையைக் குறைக்கலாம்.

இதன் மூலம், மின்சார வாரியத்தின் செலவுகள் பெருமளவு மிச்சமாகும். ஆகவே மின்நுகர்வோர்கள் எளியமுறையில் மின் பயன்பாட்டை கையாள வேண்டும். மேலும், பொதுமக்கள் மின் சாதனங்களின் பழுதை தாங்களே சுயமாக கையாளாமல், அதற்குரிய தொழில்நுட்ப பணியாளர்களை கொண்டுதான் சரி செய்ய வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.

மின் சிக்கன வழிகள் (Electricity Saving Tips)

  • தேவையில்லாத நேரங்களில் மின் சாதனங்களை அணைத்து விட வேண்டும்.
  • மின் விளக்குகளுக்கு பதிலாக LED விளக்குகளை பயன்படுத்தலாம்.
  • இயற்கை வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்தை அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • மின் விசிறி, ஏசி, ஃபிரிட்ஜ் போன்ற சாதனங்களை சரியான முறையில் பராமரிக்க வேண்டும்.
  • பயன்பாடு இல்லாத மின் சாதனங்களை பிளக்-அவுட் செய்ய வேண்டும்.
  • ஏசி பயன்பாட்டை குறைத்து, 24–26°C அளவில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
  • மின்சாரத்தை அதிகம் சேமிக்கும் (Energy Star) சாதனங்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
  • சூரிய ஆற்றல் போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை பயன்படுத்த ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
  • ஒரே அறையில் அதிக மின் சாதனங்களை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும்.
  • மின் சிக்கனம் குறித்து குடும்பத்தினருக்கும், மாணவர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

