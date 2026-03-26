அதிமுகவின் எஃகு கோட்டையை பாஜகவுக்கு ஒதுக்கிய இபிஎஸ்; முன்னாள் சபாநாயகர் தனபாலுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு?

இபிஎஸ் உடன் தனபால் (fb/pa.dhanapal)
Published : March 26, 2026 at 10:54 AM IST

சென்னை: அதிமுக மிக வலிமையாக இருக்கும் அவிநாசி தொகுதி, இந்த முறை பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது கொங்கு மண்டல அதிமுகவில் பல்வேறு விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது.

அதிமுகவின் எஃகு கோட்டை அவினாசி

கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளரே நீண்ட காலமாக வெற்றிபெற்று வரும் வரலாறு இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், அதிமுகவுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த தொகுதியாக இருப்பது அவினாசி (தனி) தொகுதியாகும்.

இந்த தொகுதியில் 1980க்கும் பிறகு நடைபெற்ற அனைத்து தேர்தல்களிலும் (1996 தேர்தலை தவிர) அதிமுக வேட்பாளர்களே தொடர்ந்து வென்று வந்துள்ளனர். அந்த வகையில், திமுக வேட்பாளர் அந்த தொகுதியில் வென்று ஏறக்குறைய மூன்று தசாப்தங்கள் கடந்துள்ளன. அந்த அளவுக்கு அதிமுகவின் வெற்றி கோட்டையாக திகழ்ந்து வந்த அவிநாசி தொகுதியை இந்த முறை பாஜக கூட்டணிக்கு இபிஎஸ் வழங்கியுள்ளது அதிமுகவினரிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டு முறை வென்ற முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால்

அவிநாசி தொகுதியில் கடந்த 2016 மற்றும் 2021 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால், திமுக வேட்பாளரை வீழ்த்தினார். அதிலும் கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அந்த வகையில், இந்த முறையும் அவினாசி தொகுதியில் தனபால் களமிறங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், அதிமுகவிடம் இருந்து பாஜகவுக்கு அவிநாசி தொகுதி மடைமாற்றப்பட்டுள்ளது கொங்கு மண்டல அதிமுகவில் பல்வேறு விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எம்ஜிஆர் உடன் தனபால் (fb/pa.dhanapal)

அவிநாசியை குறிவைத்த பாஜக

அதிமுகவை போன்றே திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சில தொகுதிகளின் மீது பாஜகவுக்கும் ஒரு கண் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதின் எதிரொலியாகவே கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அம்மாவட்டத்தில் உள்ள தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில், பாஜக வேட்பாளராக மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் களம் கண்டார். பாஜக எதிர்பார்த்ததை போலவே அந்த தொகுதியில் அப்போதைய திமுக வேட்பாளரும், தற்போதைய அமைச்சருமான கயல்விழி செல்வராஜுக்கு கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தினார். இருந்தும், சுமார் 1500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளரிடம், எல்.முருகன் தோல்வி அடைந்தார்.

எம்.பி. தேர்தலில் பாஜகவுக்கு அவிநாசி கொடுத்த நம்பிக்கை

அவிநாசி தொகுதி திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்தாலும், அது நீலகிரி மக்களவை தொகுதியை உள்ளடக்கிய ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒன்றாக உள்ளது. அந்த வகையில், கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் நீலகிரி மக்களவை தொகுதியில் களமிறங்கிய எல்.முருகன், திமுக வேட்பாளர் ஆ.ராசாவிடம் தோல்வி அடைந்தாலும், நீலகிரி மக்களவை தொகுதியை உள்ளடக்கிய அவிநாசி சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிகப்படியான வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். இதனால் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுகவிடம் இந்த தொகுதியை கேட்டுபெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் பாஜகவுக்கு அப்போதே ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. அதனடிப்படையில், பாஜக டெல்லி மேலிடம் அதிமுக தரப்பை வலியுறுத்தியதால் இந்த தொகுதி தற்போது பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் எல்.முருகன்?

அந்த வகையில், பாஜக சார்பாக இந்த தொகுதியில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவருக்காகவே தாங்கள் வலுவாக உள்ள தொகுதியை அதிமுக, பாஜகவுக்கு கொடுத்ததாகவும் ஒரு பேச்சு அடிபடுகிறது. அந்த வகையில், அவினாசியில் எல்.முருகன் களம் இறங்கினால், திமுக கூட்டணி வேட்பாளருக்கு அவர் கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜெயலலிதாவுடன் தனபால் (fb/pa.dhanapal)

தனபாலுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு?

அவிநாசி தொகுதியில் கடந்த இரண்டு முறையாக போட்டியிட்டு வென்ற தனபாலுக்கு, இந்த முறை அதிமுகவில் எந்த தொகுதியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. 70 வயதை கடந்த அவர், கடந்த சில மாதங்களாக உடல்நலக்குறைவை சந்தித்து வரும் அவருக்கு இந்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. அதிமுக தொடங்கிய காலம் தொட்டு சங்ககிரி, ராசிபுரம், அவிநாசி என பல்வேறு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்ற அவர், இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா? என்பதே இரண்டு நாட்களில் வெளியாகவுள்ள அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியிலின்போது தான் தெரியவரும்.

