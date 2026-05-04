அவிநாசியில் மத்திய அமைச்சர் வெற்றி பெறுவாரா?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: அவிநாசி தனி தொகுதியில் மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், திமுக-டாக்டர்.கோகிலமணி, நாம் தமிழர் கட்சி-மேனகா, தமிழக வெற்றிக் கழகம்-கமலி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயில் தேரோட்டம்
Published : May 4, 2026 at 2:05 AM IST

அவிநாசி தனி (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் போட்டியிடும் அவிநாசி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

ஜவுளி உற்பத்தி ஆலைகள் மற்றும் விவசாயம் நிறைந்த தொகுதி அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதி. திருப்புக்கொளியூரில் உள்ள அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயில் உலகப்புகழ் பெற்றது. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த தேர்தலில் அவிநாசி தனி சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்காளர்கள், சுமார் 372 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினர். இந்த தொகுதியில் சுமார் 90.57% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 74.94% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை 15.63% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

அவிநாசி தனி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர்.எல்.முருகன், திமுக சார்பில் டாக்டர்.கோகிலமணி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மேனகா, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கமலி உள்பட மொத்தம் 14 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் அனந்தன் என்பவரை சுமார் 30,674 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால், தன்னை எதிர்த்து திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அதியமான் ராஜியை சுமார் 50,902 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

கடந்த 1957- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த 15 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 8 முறையும், திமுக 2 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒருமுறையும், மற்றவை ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

அவிநாசி தொகுதியை பொறுத்தவரை 2001 முதல் 2021 வரை தொடர்ந்து அதிமுகவே வெற்றி பெற்று வந்துள்ளது. எனவே இந்த தொகுதி அதிமுகவுக்கே சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.

வாக்காளர்கள் விவரங்கள்

அவிநாசி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,53,361 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,21,260 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,32,093 பெண் வாக்காளர்களும், 8 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.

அவிநாசி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2016தனபால்அதிமுக
2021தனபால்அதிமுக

