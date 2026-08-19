கடனை வாங்கி நீர் நிலைகளை மேம்படுத்துங்கள் - செளமியா அன்புமணி கோரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் நீர் நிலைகளை மேம்படுத்த ஒரு லட்சம் கோடி தேவைப்படும் என்று செளமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 19, 2026 at 3:16 PM IST
சென்னை: கடனை வாங்கி நீர் நிலைகளை மேம்படுத்துங்கள், அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் அந்த கடனை அடைத்து விடலாம் என்று பா.ம.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் செளமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.
சட்டப் பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான மூன்றாம் நாள் விவாதம் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) நடைபெற்று வருகிறது. மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய பா.ம.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் செளமியா அன்புமணி, “ஒரு ஏக்கர், இரண்டு ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகள் கூட பங்காளி சண்டைகள் எல்லாம் போட்டு அந்த நிலத்தை தக்க வைத்துக்கொள்ள வழி செய்வார்கள். அதேபோல் பரம்பரை சொத்தை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள்.
அதே போன்று நீர் வளம் என்பது மிகப்பெரிய சொத்தாகும். அந்த சொத்து நம் கையை விட்டு போய்க் கொண்டிருக்கிறது. அந்த நீர் வளத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நெய்வேலியில் இருக்கும் தன்னூத்து உலகின் இரண்டாவது அதிசயமாகும். ஆனால், நெய்வேலியில் சுரங்கம் மூலம் ராட்சச குழாய்கள் போட்டு நீரை உறிஞ்சி விட்டார்கள்.
இந்தியாவிலேயே சதுப்பு நிலம் சென்னை பள்ளிக்கரணையில் 15 ஆயிரம் ஏக்கர் உள்ளது. இதில், 2,500 ஏக்கரில் பல வகையான பறவைகள் இன்றும் உள்ளது. சென்னையில் ஓடும் கூவம் ஆறு மிகப்பெரிய அதிசயம். 75 கி.மீ. அந்த ஆறு ஓடுகிறது. கூவம் ஆற்றை சுத்தம் செய்தால் மட்டும் போதாது, கூவம் ஆற்றில் கொட்டப்படும் குப்பைகளையும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
நல்ல தண்ணீரில் சாக்கடை கலப்பது மிகப்பெரிய குற்றமாகும். ஆனால், அனைத்து நகராட்சிகளிலும் அது நடைபெற்று வருகிறது. தாமிரபரணியின் நொய்யல் ஆறுகளில் குப்பை தேங்கி உள்ளது. அங்கு கொட்டப்படும் குப்பைகளை தடுக்க வேண்டும். தாங்கள், கரணை, பாக்கம் என்ற வார்த்தைகளில் முடியும் அனைத்து ஊர்களும் தண்ணீர் சார்ந்த ஊர்களாகும்.
அதன்படி, வள்ளுவர் கோட்டம், நேரு ஸ்டேடியம், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் ஆகியவை எல்லாம் ஏரியில் தான் உள்ளன. ஏரிகளில்தான் அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளன. நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். எங்கு நீர்நிலைகள் இருந்தாலும், டிஜிட்டல் மேப்பிங் செய்து நோட்டீஸ் செய்ய வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார். இதற்கு பதிலளித்த நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த, “நீர் நிலைகளை கண்டறிந்து அதனை மேப்பிங் செய்வதற்கு வருவாய்த்துறை அமைச்சகத்துடன் இணைந்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மேட்டூர் உபரிநீர் திட்டத்தை விரைவுப்படுத்த வேண்டும். நொய்யல் ஆற்றில் கழிவுநீரை அகற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பாலாற்றில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும். காவிரி முதல் குண்டாறு திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டம் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
அரியலூர் - சேலம் பாசன திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். தருமபுரி காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். ஏரையூர் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள், குளங்கள், குட்டைகள் ஆகியவற்றை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி தரவேண்டும். தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள குறும்பர் இன மக்களுக்கு எஸ்.டி. சான்றிதழ் பெற்று தர தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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நீர் இல்லாத கிணறுகளை மழைநீர் சேகரிப்பிற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். இதுவரை சொல்லப்பட்ட அனைத்து திட்டத்திற்கும் சுமார் ஒரு லட்சம் கோடி தேவைப்படும் என்று தெரியும். கடன் வாங்கிதான் அரசு செயல்படுகிறது. கடனை வாங்கித்தான் கடனையே அடைக்கிறோம். ஒரு லட்சம் கோடி கடனை வாங்கி நீர்நிலைகளை சீரமைக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நீர்நிலைகளை சீரமைத்தால் விவசாயம் பெருகும். அதனால், வாங்கிய கடனை அடுத்த 10 வருடத்தில் அடைத்து விடலாம்” என்று பேசினார்.