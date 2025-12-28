சைபர் குற்றங்களை தடுக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அவசியம் - முன்னாள் டிஐஜி ஜாங்கிட் வேண்டுகோள்

ETV Bharat / state

பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகான சந்திப்பு என்பதால், பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் ஒன்று கூடி, ஆட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம் என மகிழ்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.

ஆவடி விஜயந்தா பள்ளி விழா
ஆவடி விஜயந்தா பள்ளி விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 28, 2025 at 2:52 PM IST

திருவள்ளூர்: காவலர்களுக்கு சைபர் குற்றங்கள் தொடர்பாக பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறிய முன்னாள் டிஐஜி ஜாங்கிட், இந்த குற்றங்களை தடுக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் விஜயந்தா மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக காவல் துறை முன்னாள் டி.ஐ.ஜி ஜாங்கிட பங்கேற்று சிறப்புரை ஆற்றினார்.

வெளிமாவட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு வெளிநாடுகளில் இருந்து முன்னாள் மாணவர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள் நெகிழ்ச்சியான இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். குறிப்பாக, வெளிநாடுகளில் இருந்த முன்னாள் மாணவர்கள் விமானம் மூலம் 5 நாட்களுக்கு முன்னதாக வந்திருந்தனர். அவர்களுக்கு முன்னாள் டிஐஜி ஜாங்கிட் நினைவுப் பரிசு வழங்கி கௌரவித்தார். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகான சந்திப்பு என்பதால் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் தங்களின் பள்ளி கால நினைவுகளை பகிர்ந்துக் கொண்டனர். அவர்கள் ஒன்றுகூடி ஆடி, பாடி கொண்டாடி புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ந்சனர்.

காவல்துறை முன்னாள் டி.ஐ.ஜி ஜாங்கிட் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "குற்றவாளியை பிடிப்பதற்கு காவல் துறையினருக்கு தொழில்நுட்ப உதவியும் நுட்பமான அறிவுதிறனும் தேவை. இதில் சைபர் குற்றங்களையும், இந்த குற்றங்களை புரிவோரை கண்டறிவது அடுத்த நிலையாகும். சைபர் குற்றங்களுக்கு ஆளாகும் பொதுமக்கள் இதில் ஏமாற்றப்பட்டு தங்களது பணத்தை பெருமளவு இழக்கின்றனர்," என்ற தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர்," ஏற்கெனவே பணியில் உள்ள காவலர்களுக்கு சைபர் குற்றங்களை கையாள்வது தொடர்பாக பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. சைபர் குற்றங்களை தடுக்க புதிதாக காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இத்தகைய குற்றங்களை தடுப்பதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்பதை அவர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்" என்று ஜாங்கிட் கூறினார்.

ஆவடி பகுதியில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கல்வித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய 1979-ல் இந்தப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. இங்கு சி.பி.எஸ்.சி மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு பாடத்திட்டங்களில் 5 முதல் 7 வகுப்பு வரை வகுப்புகள் செயல்படுகின்றன. 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆவடியில் பாதுகாப்புத் துறைக்கு தேவையான தொழிற்சாலையை அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்டது. அப்போது ஆவடி பகுதி மக்கள் தாமாக முன் வந்து எச்.வி.எஃப் தொழிற்சாலைக்கு தேவையான நிலங்களை வழங்கினார்கள்.

அதற்கு கைமாறாக எச்.வி.எஃப் ஆலை நிர்வாகம் தொழிலாளர்கள் நலன், ஆவடி சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களின் கல்வி தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக மாதிரி பள்ளியை தொடங்கியது.

