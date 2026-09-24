ஆவடியில் 'இந்திய பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தி மாநாடு-2026' தொடக்கம்
நிகழ்ச்சியில் ஒரு அங்கமாக, பாதுகாப்பு துறையில் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ராணுவ உதிரி பாகங்கள் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.
Published : September 24, 2026 at 8:49 PM IST
சென்னை: "இந்திய பாதுகாப்பு துறை உற்பத்தி மாநாடு 2026" சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் இன்று தொடங்கி உள்ளது. இந்த மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக நடைபெறும் கண்காட்சியில் 60 தனியார் நிறுவனங்கள், பாதுகாப்பு தளவாடங்களுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை காட்சிப்படுத்தி இருந்தன.
இந்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும், 'ஏ.வி.என்.எல் நிறுவனமும், இந்திய தொழில் துறை கூட்டமைப்பும் இணைந்து, சென்னை ஆவடியில் உள்ள ஓசிஎப் மைதானத்தில், "இந்திய பாதுகாப்பு உற்பத்தி மாநாடு-2026" என்ற பெயரில் மாநாட்டை நடத்தி வருகின்றன.
செப்டம்பர் 24 மற்றும் 25 ஆகிய இரு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியை ஏ.வி.என்.எல். நிறுவனத் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான சத்யபிரதா முகர்ஜி தலைமை ஏற்று தொடங்கி வைத்தார்.
தற்சார்பு இந்தியா, வலிமையான இந்தியா, பாதுகாப்பான எதிர்காலம், புதுமை மற்றும் வலிமையான நாளைய இந்தியா ஆகிய அடிப்படைக் கொள்கைகளை மையமாகக் கொண்டு இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது.
இதில், நாட்டின் முன்னணி பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள், பாதுகாப்புத் துறை, பொதுத் துறை நிறுவனங்களின் முன்னோடிகள் மற்றும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட 200-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். அவர்கள், தொழில் துறையின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு தேவையான திட்டங்களை வகுக்க உள்ளனர்.
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மாநாட்டில், பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த கலந்துரையாடல்கள், நிலையான உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு பொருளாதார பாதுகாப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் ஒரு அங்கமாக, பாதுகாப்பு துறையில் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ராணுவ உதிரி பாகங்கள் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது. இதில், 60 தனியார் நிறுவனங்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று, ராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் டயர்கள், புல்லட் புரூப் ஜாக்கெட், பீரங்கிக்கு தேவையான டிராக் பேட், ரோடு வீல், டிரக் அசெம்பிளி, 20 கிலோ எடை கொண்ட ராட்சத டிரோன்கள், கவச உடைகள், ஸ்பிண்டில் பேரிங், அதிநவீன முகக்கவசங்கள், கேபிள்கள், 'சென்சார்' கருவிகள், ரப்பர் உதிரி பாகங்கள், என்ஜின் உதிரி பாகங்கள் ஆகியவற்றை காட்சிப்படுத்தி இருந்தன. அவற்றை மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தவர்கள் ஆர்வமுடன் பார்த்து சென்றனர்.