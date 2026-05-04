ஆவடி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:51 AM IST

திருவள்ளூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ளி பெரிய தொகுதியாக ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. சுமார் 4 லட்சம் வாக்காளர்கள் இந்த தொகுதியில் உள்ளனர். இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.

ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் -2,09,662

பெண்கள் -2,19,035

மூன்றாம் பாலினம் - 75

மொத்தம் - 4,28,772

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், ஆவடி தொகுதியில் 78.81% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், ஆவடி தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர், பட்டியல், இஸ்லாமிய சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் சா.மு.நாசர் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அக்கட்சி சார்பாக ராஜசிம்ம மகேந்திரா, தவெக சார்பில் ரமேஷ் குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புனித சண்முகம் போட்டியிடுகின்றனர்.

ஆவடி தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக, பாஜக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. கடந்த முறை திமுக இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், மீண்டும் தொகுதியை வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். பாஜக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் அமைச்சர் நாசர் மீண்டும் வெற்றி பெறவே அதிகம் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தொகுதியில் உள்ள சிறுபான்மை இன மக்களின் வாக்குகள் நாசர் வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவும் என அவரது ஆதரவாளர்கள் உறுதியாக கூறுகிறார்கள்.

2011 தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இந்த தொகுதியில் 3 முறை பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 1, அதிமுக 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுகவுடன், பாஜக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தற்போதைய திமுக வேட்பாளர் நாசர், அதிமுக வேட்பாளர் பாண்டியராஜனை சுமார் 55 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். இந்த தொகுதிதை இந்த முறை யார் கைப்பற்றுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

