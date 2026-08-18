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நீதிபதி மேற்பார்வையில் நடைபெற்ற காவல் மரணமடைந்த பூசாரியின் உடற்கூறாய்வு

உயிரிழக்கும் முன் பரமசிவம் தன்னை காவல்துறையினர் தாக்கியதாக பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 5:32 PM IST

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மதுரை: போலீஸாரின் தாக்குதலால் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படும் பூசாரியின் உடல் மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனையில் மாவட்ட நீதிபதியின் மேற்பார்வையில் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டது.

மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட மேல அனுப்பானடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பரமசிவம் (வயது 55). பூசாரியான இவரை, கடந்த ஜூலை 18 ஆம் தேதி அன்று அண்டை வீட்டாருடன் தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி சிந்தாமணி காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றர்.

அப்போது காவல் ஆய்வாளர் விஜயபாஸ்கர், சார்பு ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார் மற்றும் காவலர்கள் ஆனந்த், அப்துல் முகமது ஆகியோர் தாக்கியதில் பரமசிவத்திற்கு மூளையில் ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி அன்று தனியார் மருத்துவமனையில் பரமசிவம் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், கடந்த 15 ஆம் தேதி அன்று அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

போலீஸார் தாக்கியதால் இறந்ததாகக் கூறப்படும் பூசாரி
போலீஸார் தாக்கியதால் இறந்ததாகக் கூறப்படும் பூசாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில், உயிரிழக்கும் முன் பரமசிவம் தன்னை காவல்துறையினர் தாக்கியதாக பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியது. இது தொடர்பாக பரமசிவத்தின் இறப்பிற்கு நியாயம் கேட்டு குடும்பத்தினர் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர்.

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அம் மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, மாவட்ட நீதிபதி மேற்பார்வையில் உடற்கூறாய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது.

அதன்படி, இன்று (ஆகஸ்ட் 18) மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனை பிணவறையில், 5 ஆவது நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி லட்சுமிபிரியா முன்னிலையில், பரமசிவத்தின் உடல் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டது.

TAGGED:

லாக்கப் மரணம்
AUTOPSY
PRIEST CUSTODIAL DEATH
JUDICIAL SUPERVISION
CUSTODIAL DEATH

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