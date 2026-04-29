வாடிக்கையாளர்களை வரவேற்க குளுகுளு ஏற்பாடு; டீக்கடை உரிமையாளரின் அசத்தல் முயற்சி
தண்ணீர் ஸ்ப்ரே வைத்துள்ளதால், நாள் ஒன்றுக்கு 20 லிட்டர் பால் கூடுதலாக விற்பனையாகி வருவதாக கடையின் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 29, 2026 at 9:14 PM IST
ஈரோடு: கோடை வெப்பத்தை தணிக்க தேநீர் கடையில் வைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் ஸ்ப்ரே வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாகவே வெயில் வாட்டி வதைக்கிறது. அதிலும் ஈரோடு, வேலூர் உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் வெயில் சதம் அடித்து வருகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த 2 மாதங்களாக 100 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டி வெப்ப அலை வீசி வருகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் தனிப்பட்ட வேலைகளுக்கு வெளியே செல்ல முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஈரோட்டில் பவானி செல்லும் சாலையிலுள்ள ஒரு டீக்கடையில், வெயிலின் தாக்கத்தால் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதைக் கண்ட கடை உரிமையாளர், வாடிக்கையாளர்களை கவரும் விதமாக புதிய முயற்சி ஒன்றை எடுத்துள்ளார். அதாவது, கொளுத்தும் வெயிலின் தாக்கத்தை சமாளிக்கவும், வாடிக்கையாளர்களை கவரவும் டீக்கடை முழுவதும் தானியங்கி தண்ணீர் ஸ்ப்ரே (Automatic Water Spray) சிஸ்டத்தை வைத்துள்ளார்.
இது ஆட்டோமேட்டிக் என்பதால், குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் கடை முழுவதும் தண்ணீரை ஸ்ப்ரே செய்கிறது. அதனால், கடைக்கு உள்ளே வெப்பம் தணிந்து, குளுமையான சூழல் நிலவுகிறது. எனவே, அந்த குளுகுளு பதத்திற்காகவே டீ குடிக்க வரும் வாடிக்கையாளர்கள் சிறிது நேரம் மகிழ்ச்சியாக ஓய்வெடுத்துவிட்டு செல்கின்றனர். இந்த முயற்சியால், நாள் ஒன்றுக்கு 20 லிட்டர் பால் கூடுதலாக விற்பனையாகி வருவதாக கடையின் உரிமையாளர் தெரிவிக்கிறார்.
இதுகுறித்து டீக்கடை உரிமையாளர் பூபதி கூறுகையில், “வெயில் 100 டிகிரிக்கு மேல் உள்ளதால், டீக்கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது. அதை எப்படி சரி செய்வது என்று யோசிக்கும் போது தான் இந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரே சிந்தனை தோன்றியது.
கடையில் ஏசி போடுவதற்கு ஒரு லட்சம் வரையும், கடை மேல் ஓலைக்கூரைப் போட ரூ.40 ஆயிரம் வரை செலவாகும் என்பதால், YouTube செயலி மூலம் மாற்று வழியை தேடிய போது இந்த ஐடியா கிடைத்தது. இதற்காக, வெறும் 9 ஆயிரம் மட்டுமே செலவானது. இதுபோன்று அனைத்து கடையினரும் வைத்திருப்பார்கள் தான். ஆனால், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நாங்கள் கடைக்கு உள்ளே பொருத்தியுள்ளோம்.
அதன்படி, கடையின் உள்ளே மற்றும் சமையலறை என 25 இடங்களில் தானியங்கி ஸ்ப்ரே மூலம் தண்ணீர் தெளிக்கப்படுகிறது. இதனால், வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமின்றி ஊழியர்களும் குளுமையை அனுபவிக்கிறார்கள். இதனால், சாதாரணமாக வரும் வாடிக்கையாளர்களை விட அதிகமானோர் வருகின்றனர். இது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.
மேலும், ஆரோ வாட்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உபகரணங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருப்பதால், நாள் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக ஒரு யூனிட் வரை மட்டுமே மின்சாரம் செலவாகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.