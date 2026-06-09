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ஆவினில் தானியங்கி பால் விநியோகக் கருவி; விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அரசுக்கு உத்தரவு

ஆவின் நிறுவனத்தின் பால் பாக்கெட்டுக்களை சில்லறையில் சுமார் 97.39% தனி நபர்கள் வாங்குகின்றனர் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 3:57 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் தானியங்கி பால் விநியோகக் கருவித் திட்டத்தை அமல்படுத்துவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விரிவான அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01- ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் 28 விதமான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டிருந்தது. இதையடுத்து பிளாஸ்டிக் தடை உத்தரவை வனப்பகுதிகளில் கடுமையாக அமல்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து ஆவின் பால் விற்பனை செய்வதற்கு பதிலாக கண்ணாடி பாட்டில்களில் அடைத்து விற்பனை செய்வது தொடர்பாக, வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உய்ரர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், பரத சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், "நாள்தோறும் 2.61% பால் பாக்கெட்டுகள் டீ கடைகள், உணவகங்கள் மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு மொத்த விற்பனையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சுமார் 97.39% தனி நபர்கள் தேவைக்கு ஏற்ப சில்லறையில் ஆவின் நிறுவனத்தின் மூலம் பால் பாக்கெட்டுகளை வாங்குகின்றனர்.

அதிகபட்சமாக சென்னையில் 28 லட்சம் பால் பாக்கெட்டுகள் தினமும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதனால், உடனடியாக பாட்டிலுக்கு மாறுவது சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். கொடைக்கானல் மற்றும் ஊட்டியில் சோதனை அடிப்படையில் 2 இடங்களில் பால் விநியோகம் செய்ய தானியங்கி கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கு மக்களிடம் கிடைக்கும் வரவேற்பைப் பொறுத்து மாவட்டம் முழுவதும் படிப்படியாக அமல்படுத்தப்படும். மாவட்டத்தில் வரவேற்புகள் அதிகமாக இருந்தால் மாநிலம் முழுவதும் இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்படும்" என்று வாதிட்டார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "வெறும் 2 இயந்திரங்கள் மூலமாக எப்படி மக்கள் கருத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும்? சாத்தியம் இல்லாததைக் கொண்டு எப்படி மாநிலம் முழுவதும் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தப்படும். மக்கள் அதிகம் நிறைந்தப் பகுதியில் தானியங்கி கருவியை நிறுவினால் மட்டுமே மக்களின் வரவேற்பைத் தெரிந்து கொள்ள முடியும். தினசரி பால் விநியோக வாடிக்கையாளர் மையங்கள் இல்லாத இடங்களில் தானியங்கி கருவியை வைத்தால் தான், மக்கள் எண்ணங்களை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

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பொழுதுப்போக்குக்காக கூட வெளியே வராத சூழ்நிலைக்கு மக்கள் வாழ பழகிவிட்டனர். யார் அருகில் வசிக்கிறார்கள் என்பது கூட தெரியாத நிலையில், இந்த நடவடிக்கை மூலமாக பால் வாங்குவதற்காக வெளியே வருவார்கள் என நம்புகிறோம்" என்றனர்.

மேலும், இதுகுறித்து விரிவான அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூலை 07- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
TAMIL NADU GOVERNMENT
தானியங்கி பால் விநியோகக் கருவி
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