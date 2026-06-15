காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெற தானியங்கி இயந்திரம்- டாஸ்மாக் நிர்வாகம் புதிய முயற்சி
இந்த புதிய முறை வெற்றிகரமாக செயல்பட்டால், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளிலும், தானியங்கி இயந்திரங்கள் நிறுவப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 15, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறுவதற்காக தானியங்கி இயந்திரத்தை அறிமுகம் செய்ய டாஸ்மாக் நிர்வாகம் முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது.
சாலை ஓரங்களிலும், சுற்றுலாத் தலங்களிலும் மதுபான பாட்டில்கள் வீசப்படுவதால், சுற்றுச்சூழலுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஆபத்து ஏற்படுகிறது. இதனைத் தடுக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு மதுபான பாட்டிலுக்கும் ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்து விற்பனை செய்து, பின்னர் காலி பாட்டில்களை திரும்ப ஒப்படைக்கும் மதுப் பிரியருக்கு அந்தத் தொகையை திரும்ப வழங்கும் நடைமுறை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதனால், ஊழியர்கள் பணிச்சுமைக்கு ஆளாவதாக கூறி, காலி பாட்டில் திரும்பப்பெறும் திட்டத்தை தனியார் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என டாஸ்மார்க் ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மேலும், தமிழ்நாட்டில் காலி பாட்டில் திரும்பப் பெறும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் டாஸ்மாக் நிர்வாகம், காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறுவதற்கு தானியங்கி இயந்திர முறையை அறிமுகப்படுத்தும் புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது.
அதன்படி, காலி மது பாட்டிலை ஒப்படைக்க விரும்பும் மதுபான பிரியர்கள், முதலில் தங்களது கைப்பேசி எண்ணைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். பின்னர் அவர்களது கைப்பேசிக்கு வரும் OTP எண்ணை பதிவு செய்ய வேண்டும். அதற்குப் பிறகு காலி பாட்டிலில் ஒட்டப்பட்டுள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும். இதனைத் தொடர்ந்து தானியங்கி இயந்திரத்தில் அந்த காலி பாட்டிலை வைக்க வேண்டும். பாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவுடன் ரூ.10 தொகை மதுப் பிரியரின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும்.
மற்றொரு முறையாக, பயனாளர்கள் தங்களது UPI செயலி மூலம் இயந்திரத்தில் காணப்படும் QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து, பின்னர் காலி பாட்டிலில் உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு காலி பாட்டிலை தானியங்கி இயந்திரத்தில் செலுத்த வேண்டும். பாட்டில் சரிபார்க்கப்பட்டதும், அதற்கான தொகை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
இந்த புதிய முறை வெற்றிகரமாக செயல்பட்டால், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளிலும், தானியங்கி இயந்திரங்கள் நிறுவப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் பணியில் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் சிரமம் குறைவதுடன், அவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.