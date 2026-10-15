வெற்றி பயணத் திட்டத்தால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு - ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் போராட்டம்
வெற்றிப் பயணத் திட்டம் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபவார்கள் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 15, 2026 at 8:26 PM IST
தேனி: தமிழ்நாடு அரசின் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தேனி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பாக இன்று (அக்.15) சாலையில் அமர்ந்து 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தினால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
இத்திட்டத்தினால் பெரும்பாலான பெண்கள் அரசுப் பேருந்துகளில் இலவச பயணம் மேற்கொள்வதால், தங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பது இல்லை என வருத்தம் தெரிவித்த அவர்கள், இத்திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் எச்சரிக்கை
மேலும், இத்திட்டம் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபவார்கள் என எச்சரிக்கை விடுத்தனர். இதனால் தேனி - பெரியகுளம் சாலையில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதே போன்று, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, திருப்பத்தூர் நகரம் மற்றும் ஆலங்காயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நலச் சங்கங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்.
இதனால், மாவட்டம் முழுவதும் முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் கிராமப் பகுதிகளில் ஆட்டோக்கள் இன்று இயக்கப்படவில்லை.
இதுகுறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கூறுகையில், ”அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கான இலவசப் பயணத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு, ஆட்டோக்களில் பயணிக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவு குறைந்துவிட்டது. இதனால் தினசரி வருமானம் பாதியாகச் சரிந்து குடும்பச் செலவுகள், குழந்தைகளுக்கான கல்விக் கட்டணம், ஆட்டோ கடன் தவணை, இன்சூரன்ஸ் கட்டணம் கூட செலுத்த முடியாத அவல நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ள சூழலில், ஆட்டோ தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களைப் பாதுகாக்க அரசு உடனடியாக தலையிட்டு மாற்றுத் தீர்வையோ அல்லது நிவாரண மானியங்களையோ வழங்க வேண்டும். அரசு தங்களது கோரிக்கைகளுக்கு உடனடியாக செவிசாய்த்து நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், அடுத்தகட்டமாக தொடர் வேலைநிறுத்தப் போராட்டங்களில் ஈடுபட நேரிடும்” என்று தெரிவித்தனர்.
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முன்னதாக நேற்று (அக்.14) திருப்பத்தூரில் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தினால் தனியார் பேருந்து தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக 30-க்கும் மேற்பட்டோர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர்.
அதில் தனியார் பேருந்துகளில் பணியாற்றும் தினக்கூலி தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தங்களது வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
பெண்கள் அரசுப் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வகையில், வெற்றிப் பயணத் திட்டம் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் மாநகர, நகர்ப்புற Ordinary, Express, L.S.S., Deluxe, புறநகர் Ordinary மற்றும் மலைப்பகுதி Ordinary சேவைகளில் மகளிர், சிறுமியர் மற்றும் திருநர் பயணிகள் கட்டணமின்றி பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.