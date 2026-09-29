ETV Bharat / state

ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் மண்டையை உடைத்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் - நெல்லை ரயில் நிலையத்துக்குள் களேபரம்

ரயில்வே மேலாளர் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தைக் கண்டித்தும், தங்களுக்குப் போதிய பாதுகாப்பு வழங்க வலியுறுத்தியும் ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பணியைப் புறக்கணித்து திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

நெல்லை சந்திப்பு
நெல்லை சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 8:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திற்குள் புகுந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தாக்கியதில் அவரது மண்டை உடைந்தது. இதுதொடர்பாக 3 ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை ரயில்வே இருப்புப் பாதை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தின் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராகப் பணியாற்றி வருபவர் சபாபதி. ரயில் நிலையத்துக்குள் ஆட்டோக்கள் நுழைவதற்கும், பயணிகளை ஏற்றிச் செல்வதற்குமான பர்மிட் (அனுமதி) வழங்குவதில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கும் இடையே சில நடைமுறைப் பிரச்சினைகள் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சிலர் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சபாபதியிடம் நேற்று (செப்டம்பர் 28) பேச சென்றுள்ளனர். அப்போது இருதரப்பிற்கும் இடையே திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. வாக்குவாதம் முற்றவே, ஆத்திரமடைந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சபாபதியைத் தாக்கியுள்ளனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த சபாபதியின் மண்டை உடைந்து ரத்தம் கொட்டியது.

ரயில் நிலையத்திற்குள் அதிகாரி தாக்கப்பட்டதைக் கண்டு அங்கிருந்த பயணிகள் அலறியடித்து ஓடினர். காயமடைந்த சபாபதி உடனடியாக மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இச்சம்பவம் குறித்து ரயில்வே இருப்புப் பாதை போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், அங்குள்ள கண்காணிப்புக் கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.

அதன் பேரில், தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக களக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் மருதுபாண்டி, நெல்லை சந்திப்பு மீனாட்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த கணேசன் மற்றும் தெற்கு வாகைகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் ஆகிய மூன்று பேரைக் கைது செய்து அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ஒடிசாவில் இருந்து கடத்திவரப்பட்ட ரூ.25 லட்சம் மதிப்பிலான கஞ்சா பறிமுதல் - மூவர் கைது

இதற்கிடையே, ரயில்வே மேலாளர் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தைக் கண்டித்தும், தங்களுக்குப் போதிய பாதுகாப்பு வழங்க வலியுறுத்தியும் ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பணியைப் புறக்கணித்து திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பதற்றம் நிலவியது. அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து ஊழியர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் தான் நெல்லை ரயில் நிலையம் முன்பு பயணி ஒருவரைக் கத்தியால் குத்திய சம்பவத்தில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். அந்தப் பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், தற்போது ரயில் நிலையத்திற்குள்ளேயே அரசு அதிகாரி ஒருவரின் மண்டை உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

NELLAI RAILWAY STATION
AUTO DRIVERS ATTACK STATION MASTER
நெல்லை ரயில் சந்திப்பு
ரயில்வே மாஸ்டர் மண்டை உடைப்பு
AUTO DRIVERS STATION MASTER ATTACK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.