ஆட்டோ எல்பிஜியை வீட்டில் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானதா? - நிபுணர் கூறுவது என்ன?

வீட்டு உபயோகத்திற்கு ஆட்டோ எல்பிஜி-யை பயன்படுத்தலாமா? அது பாதுகாப்பானதா? இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன? என்பது குறித்து எரிபொருள் நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதன் நம்மிடம் முக்கியமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

புதிய சிலிண்டர்களுக்காக காலி சிலிண்டர்களுடன் விநியோகஸ்தர்கள் அலுவலகங்களில் சூழ்ந்துள்ள மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 6:22 PM IST

- By எஸ்.சிவக்குமார்

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 நாட்களுக்கும் மேலாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதன் விளைவாக பொதுமக்கள் எல்.பி.ஜி சிலிண்டர் நிலையங்களில் காலி சிலிண்டர்களுடன் காத்துக் கிடக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, ஆட்டோக்களில் நிரப்பப்படும், திரவ பெட்ரோலிய வாயுவை (எல்பிஜி) வீட்டு சிலிண்டர்களில் நிரப்பி பயன்படுத்தலாம் என்ற குறுக்கு வழியை பொதுமக்கள் நாடியுள்ளனர்.

சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் சென்னை உள்பட பல மாவட்டங்களில் ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆட்டோ எல்பிஜி நிலையங்களில் அதிக பணம் கொடுத்து காலி சமையல் சிலிண்டர்களை நிரப்பி வருகின்றனர்.

ஆட்டோ எல்பிஜி-யை வீட்டு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்துவது சட்டப்படி தவறாகும். இருப்பினும் சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டு காரணமாக பொதுமக்கள் ஆட்டோ எல்பிஜி-யை பயன்படுத்துவது அவர்களது பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளது.

ஆட்டோ எல்ப்ஜி-யை வீட்டு சிலிண்டர்களில் நிரப்பி பயன்படுத்தும் வடபழநியை சேர்ந்த முனீஸ்வரன் கூறுகையில், “சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் என்ன செய்வது என்று தெரியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. சிலிண்டரை பதிவு செய்ய தொலைபேசி எண்ணை அழைத்தபோது, அது முழுவதுமாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிலிண்டர் விநியோக அலுவலகங்களை தொடர்பு கொண்டு கேட்டால், முறையான பதில்கள் கிடைப்பதில்லை. வேறு வழியில்லாமல் அதிக பணம் கொடுத்து ஆட்டோ எல்பிஜி-யை நிரப்பும் நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளோம்” என்று தெரிவித்தார்.

இவ்வாறு பயன்படுத்துவதால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற அச்சம் இருந்தாலும், தானும் தன்னை சார்ந்த குடும்பத்தையும் பட்டினிப்போட மனம் வரவில்லை என்றும், அரசாங்கம் முறையான நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் நாங்கள் இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்க மாட்டோம் என்றும் வேதனையுடன் கூறினார்.

இந்த சூழலில்வீட்டுக்கு ஆட்டோ எல்பிஜி-யை பயன்படுத்தலாமா? அது பாதுகாப்பானதா? இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன என்பது குறித்து சர்வதேச பொது போக்குவரத்து மற்றும் மாற்று எரிபொருள் நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதன் நம்மிடம் சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

காலி சிலிண்டர்களை நிரப்புவதற்காக தூக்கி வரும் நுகர்வோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆட்டோ எல்பிஜி Vs வீட்டு எல்பிஜி: இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?

ஆட்டோ எல்பிஜி மற்றும் வீட்டு எல்பிஜி இரண்டும் லிக்குஃபைடு பெட்ரோலியம் காஸ் எனப்படும் ஒரே எரிபொருள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. இதில் முக்கியமாக ப்ரோப்பேன் (C3H8) மற்றும் பியூட்டேன் (C4H10) என்ற ஹைட்ரோகார்பன் வாயுக்கள் கலவையாக உள்ளன.

ஆகவே, ரசாயன ரீதியாக இரண்டும் எரியும் தன்மை கொண்டவை. ஆனால், பயன்பாட்டு அமைப்பு, பாதுகாப்பு தரநிலைகள் மற்றும் விநியோக கட்டமைப்பு ஆகியவை முற்றிலும் வேறுபட்டவை.

வீடுகளில் பயன்படுத்தும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் 14.2 கிலோ எடை கொண்டதாக இருக்கும். குறைந்த அழுத்தத்தில் செயல்பட்டு, ரெகுலேட்டர் மூலம் எரிபொருள் சமையல் அடுப்பிற்கு வழங்கப்படுகிறது. மாறாக, வாகனங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ எல்பிஜி, வாகனங்களில் உயர் அழுத்த டேங்குகள், பல பாதுகாப்பு வால்வுகள் மற்றும் எரிபொருள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

மேலும், ஆட்டோ எல்.பி.ஜி-யில் பொதுவாக ப்ரோப்பேன்-பியூட்டேன் 60:40 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும். இது வாகன இயந்திர எரிப்பை மேம்படுத்தும். வீட்டு LPG-யில் 40:60 என்ற விகிதத்தில் சமையலுக்கான நிலையான தீப்பற்றலை உறுதி செய்கிறது.

வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் எல்பிஜி-யை வாகனங்களில் பயன்படுத்தலாமா?

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, பாதுகாப்பற்ற முறையில் சட்டவிரோதமாக வீட்டு சிலிண்டர்கள் உதவியுடன் சிறிய ரக கார்களை மக்கள் ஓட்டி வந்தனர். அதில் பிரச்சினை ஏற்படவில்லை என்பதால், தற்போதுள்ள ஆட்டோ எல்பிஜி-யை வீடுகளில் பயன்படுத்தலாம் என்று நினைத்தால்; அது முற்றிலும் தவறு.

வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் குறைந்த அழுத்தத்தில் இயங்குபவை. அதனை வாகனத்தில் பயன்படுத்தும்போது வாகனத்தின் திறன் தான் சற்று குறையும்; மாறாக எந்த பிரச்சினையும் ஏற்படாது. அதுவே, அதிக அழுத்தம் கொண்ட ஆட்டோ எல்பிஜி சிலிண்டரை வீட்டு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தும்போது, தீப்பிடிக்கவும் வெடிக்கவும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.

எச்பி காஸ் ஏஜென்சி முன் குவிந்திருக்கும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், இரண்டும் ஒரே எரிவாயு என்றாலும், பயன்பாட்டு நோக்கமும், பாதுகாப்பு அமைப்பும், சட்ட விதிமுறைகளும் வேறுபட்டவையாக இருக்கிறது. எனவே, ஆட்டோ எல்பிஜி-யை வீட்டு சமையலுக்கு பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானதோ சட்டபூர்வமானதோ அல்ல. வீட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமையல் எரிவாயுவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஆபத்து என்ன?

வீட்டு சிலிண்டரை காலியாக எல்பிஜி பங்கிற்கு எடுத்து சொல்லும்போது, எந்த பிரச்சினையும் ஏற்படாது. அதுவே, எல்பிஜி நிரப்பும் நிலையங்களில் இருந்து, ஆட்டோ எல்பிஜி-யை வீட்டு சிலிண்டரில் நிரப்பி எடுத்து செல்லும்போது, பாதுகாப்பான முறையில் வாயு வெளியேறாமல் இருக்கும்.

லாக் சீல் இடப்பட்டு இருக்கும் என்ற உத்தரவாதம் இருக்காது. வீட்டு சிலிண்டரில் வாயு நிரப்பும் தொழிற்கூடத்தில், வாயு வெளியேறாமல் இருக்க லாக் சீல் இருக்கும். அவர் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சரிபார்க்கப்பட்டு வாடிக்கையாளர்கள் இல்லங்களுக்கு அனுப்பப்படும். தற்போது வெயில் காலம் என்பதால், வாயு வெளியேறாமல் இருக்கும் லாக் சீல் அதிகமான வெப்ப நிலையில் சேதமடையவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

எனவே, இதுபோன்ற செயல்களை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், சோதனை குழுவை நியமித்து கண்காணிப்பது அவசியம் எனவும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

