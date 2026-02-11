ETV Bharat / state

'திமுக ஆட்சியில் ஆட்டோவில் கூட பாதுகாப்பு இல்லை..' - பாஜக பெண் நிர்வாகி பேச்சுக்கு ஓட்டுநர்கள் எதிர்ப்பு

'ஆட்டோவில் சென்றால் பாதுகாப்பு இல்லை என்று எப்படி எங்களை அவமதிக்கலாம்?' என்று கூறி பாஜக பெண் நிர்வாகியிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்
எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மயிலாடுதுறை: திமுக ஆட்சியில் ஆட்டோவில் கூட பாதுகாப்பு இல்லை என்ற பாஜக பெண் நிர்வாகியின் பேச்சுக்கு ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

மயிலாடுதுறை கிட்டப்பா அங்காடி முன்பு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய திமுக அரசு தவறியதாக குற்றம்சாட்டி, கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. பாஜக மாவட்டத் தலைவர் நாஞ்சில் பாலு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக, அதிமுக, பாமக, தமாக உள்ளிட்ட கட்சியினர் மற்றும் பாஜக மகளிர் அணியினர் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக மாவட்ட மகளிர் அணி துணைத் தலைவர் நர்மதா பேசும்போது, ''திமுக ஆட்சியில் ஆட்டோவில் செல்வதற்கு கூட பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை'' என்று பேசினார். அப்போது எதிரே இருந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் இருந்து 3 ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் அங்கு வந்துள்ளனர். பின்னர், ''ஆட்டோவில் சென்றால் பாதுகாப்பு இல்லை என்று எப்படி எங்களை நீங்கள் அவமதிக்கலாம்?'' என்று கூறி கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: ''சாதிய வன்மத்துடன் பேசுவதா?'' - அமைச்சர் மூர்த்தி உருவப்பொம்மையை எரிக்க முயன்ற கிராம மக்கள்

இதையடுத்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் இருந்த கட்சியினர் ஒன்று சேர்ந்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் கைகலப்பு ஏற்படும் சூழல் நிலவியதால் போலீசார் இரு தரப்பினரையும் விலக்கி சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர். இதன் பின்னர் ஆர்ப்பாட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

TAGGED:

NDA PROTESTED IN MAYILADUTHURAI
AUTO DRIVERS WERE CRITICIZED
ஆட்டோவில் கூட பாதுகாப்பு இல்லை
பாஜக நிர்வாகிக்கு கடும் எதிர்ப்பு
MAYILADUTHURAI NDA PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.