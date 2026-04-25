சென்னையில் எல்.பி.ஜி கேஸ் தட்டுப்பாடு: ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
சென்னையில் எல்.பி.ஜி. கேஸ் தட்டுப்பாடு தொடரும் நிலையில், கேஸ் நிரப்ப ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
Published : April 25, 2026 at 5:06 PM IST
சென்னை : எல்.பி.ஜி கேஸ் தட்டுப்பாடு காரணமாக, சென்னையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக இந்தியாவிற்கு வரும் எல்.பி.ஜி எரிவாயு விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஒரு மாதக்காலமாக இந்தியா முழுவதும் எல்.பி.ஜி எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட நிலையில், சென்னை கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னையில் எல்.பி.ஜி. கேஸ் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பெரிதளவில் பாதிப்படைந்துள்ளனர். சென்னையில் இயங்கும் ஆட்டோகளில் 90 சதவீதத்திற்கும் மேலான ஆட்டோக்கள் எல்.பி.ஜி எரிவாயுவை சார்ந்து உள்ளன. தட்டுப்பாடு தொடரும் நிலையில், கேஸ் நிரப்ப ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்துக் கிடக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
கடந்த நில நாட்களாக போதுமான அளவு எரிவாயு கிடைக்காமல் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தவித்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக, எழும்பூர், நுங்கம்பாக்கம், தேனாம்பேட்டை, ஆழ்வார்பேட்டை, சைதாப்பேட்டை, கிண்டி, வடபழனி, கே.கே நகர், வளசரவாக்கம், அசோக் நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் எரிவாயு நிரப்ப ஆட்டோக்கள் நீண்ட வரிசையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
பெரும்பாலான எல்.பி.ஜி கேஸ் நிரப்பும் நிலையங்களில் கேஸ் இல்லாமல் மூடப்பட்டுள்ளது. திறந்திருக்கும் சில நிலையங்களிலும் கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு ஆட்டோக்கள் நீண்ட வரிசையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. எல்.பி.ஜி தட்டுப்பாடு நேரடியாக தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதித்துள்ளதாக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்து தண்டையார்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் முருகன் கூறுகையில், “ஒரு நாளைக்கு ரூ.600 முதல் ரூ.700 வரை கேஸ் நிரப்பினாலும், அன்றைய வருமானம் ரூ.500 கூட கிடைப்பதில்லை. கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தைக் கொண்டு அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவே சிரமமாக உள்ள நிலையில், வாங்கிய கடனுக்கான 'தண்டல்' மற்றும் தவணைகளை (EMI) கூட கட்ட முடியாத இக்கட்டான சூழலில் உள்ளேன்.
பெரும்பாலான எரிவாயு நிரப்பும் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே கேஸ் கிடைக்கின்றன. அங்கும் நீண்ட வரிசையில் பல மணிநேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் ஆட்டோக்களில் கேஸ் தீர்ந்து சாலைகளில் தள்ளி செல்லும் நிலையும் ஏற்படுகிறது.
கேஸ் கிடைக்கவில்லை என்றால் இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆட்டோ ஓட்டாமல் நிறுத்தி வைக்க வேண்டிய நிலையும் உள்ளது. எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் சூழலில், மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு இதற்கு நிரந்தர தீர்வை காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.