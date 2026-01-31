வீடியோ: கோவில்பட்டி அருகே மதுபோதையில் அலப்பறை செய்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்
மாதாங்கோவில் பகுதி அருகே சென்ற ஆட்டோ ஒரு பெண் மீது லேசாக உரசி, இருசக்கர வாகனங்கள் மீது இடித்து, சுவரில் முட்டி நின்றது.
Published : January 31, 2026 at 1:24 PM IST
தூத்துக்குடி: மதுபோதையில் ஆட்டோவை இயக்கி அலப்பறையில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீசார் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
கோவில்பட்டி, மந்தித்தோப்பு சாலையில் உள்ள அன்னை தெரசா நகர் பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டி வருபவர் சரவணகுமார் (50). இவர் நேற்று மாலை (ஜன.31) கோவில்பட்டி அண்ணா பஸ் நிலையம் பகுதியில் பயணியை இறக்கிவிட்டு திரும்பி வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், மாதா கோவில் பகுதி அருகே சென்ற போது, சாலையில் நடந்து சென்ற பெண்ணின் மீது ஆட்டோ லேசாக உரசியது. பின்னர், அப்பகுதியில் இருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் மீதும் இடித்தபடி சென்ற ஆட்டோ, அங்கிருந்த சுவரில் முட்டி நின்றது. இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள், ஆட்டோவை சுற்றி வளைத்து பார்த்த போது ஓட்டுநர் சரவணகுமார் மது போதையில் தள்ளாடி கொண்டிருப்பது தெரியவந்தது.
பின்னர், பொதுமக்கள் அவரை வெளியே வரச் சொன்ன போது, அவர் வர மறுத்து ஆட்டோவில் இருந்துள்ளார். அப்போது அங்கிருந்த பொதுமக்கள், ”பெண் மேல் ஆட்டோ உரசிய போதே உடனடியாக வண்டியை நிறுத்த வேண்டியது தானே.. தெருவில் செல்லும் குழந்தைகள் மீது மோதி ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஆகியிருந்தால் என்னவாகும்?” என கேள்வியெழுப்பினர்.
இதுகுறித்த தகவலின் பேரில், கிழக்கு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்ட போலீசார் அங்கு சென்று மது போதையில் இருந்த ஓட்டுநர் சரவணகுமாரை ஆட்டோவில் இருந்து கீழ இறங்குமாறு கூறியுள்ளனர். ஆனால் நிற்கவே முடியாத அளவுக்கு போதையில் இருந்த அவரோ, வெளிய வர முடியாமல் தவித்துள்ளார். இதனைதொடர்ந்து போலீசார் அவரை கை தாங்கலாக பிடித்து உட்கார வைத்தனர். அதன் பின்னர், மற்றொரு ஆட்டோவை வரவழைத்து அதில் ஏற்றி, ரத்தப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப முயற்சித்தனர்.
ஆனால், மருத்துவமனைக்கு வர மாட்டேன் என அடம்பிடித்து அலப்பறையில் ஈடுபட்டார். பின்னர் ஒருவழியாக அவரை ஆட்டோவில் அமர வைத்து மருத்துவமனைக்கு போலீசார் கொண்டு சென்றனர். பின்னர் அவரது ஆட்டோவையும் பறிமுதல் செய்து, கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் போலீசார் நிறுத்தினர். இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.