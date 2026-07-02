சாதி பெயரை சொல்லி போலீசார் திட்டியதாக ஆட்டோ ஓட்டுநர் விபரீத முடிவு - காவல் துறை விளக்கம்
ஆட்டோ ஓட்டுநர் உயிரிழந்தது குறித்து அவரது உறவினர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் 6 காவல் துறையினர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Published : July 2, 2026 at 12:28 PM IST
திருநெல்வேலி: போலீசார் சாதி பெயரை சொல்லி திட்டியதாக ஆட்டோ ஓட்டுநர் உயிரை மாய்த்து கொண்டது குறித்து காவல்துறையினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் தேர் திருவிழா கடந்த ஜூன் 28 ஆம் தேதி நடைபெற்றதை முன்னிட்டு அன்று, நகரின் பல்வேறு சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில், அன்று டவுன் பாறையடி பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டிற்குச் செல்ல ஆட்டோவில் வந்த வேல்முருகனை காவல் துறையினர் போக்குரத்து மாற்றம் எனக் கூறி, தடுத்து நிறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது தனது வீடு அப்பகுதியில் மிக அருகில் இருப்பதாக தெரிவித்தும் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாகவும், அதே நேரத்தில் மற்ற ஆட்டோக்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறி வேல்முருகன் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார்.
இதனால் விரக்தியடைந்த வேல்முருகன், உடலில் தீயிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றார். இதனையடுத்து ஆட்டோ ஓட்டுநரை அங்கிருந்த காவல் துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதனிடையே, உயிரிழப்பதற்கு முன்பு வேல்முருகன் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.
அந்த வீடியோவில், ”ஆறு போலீசார் என்னை சாதி பெயரை சொல்லி திட்டி தாக்கினர். இவ்வாறு காவல்துறையினரின் நடவடிக்கை காரணமாக உயிரை மாய்த்து கொள்ள முயன்றேன்” கூறியுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, வேல்முருகன் மீது தங்கள் பணியை செய்யவிடாமல் தடுத்தது மற்றும் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறியதாக தச்சநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அதேவேளை, வேல்முருகனின் உறவினர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் ஆறு காவல்துறையினர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் உயிரிழந்தது குறித்து காவல்துறை வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதன்படி, ஆட்டோ ஓட்டுநர் வேல்முருகன் இதே வழியில் தான் செல்வேன் எனக் கூறி போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது போலீசார் அவரது ஆட்டோவின் சாவியை பிடிங்கி வைத்து கொண்டு விசாரித்துள்ளனர்.
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இதன் காரணமாக தனது உயிரை மாய்த்து கொள்வேன் என ஆட்டோ ஓட்டுநர் மிரட்டியுள்ளார். பின்னர் போலீசார் அவரது ஆட்டோ சாவியை கொடுத்து அப்பகுதியை விட்டு செல்லும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளனர். ஆனால் சாவியை பெற்ற பின்பும் வேல்முருகன் அங்கிருந்து செல்லாமல் கோபமடைந்து, தனது செல்போனை கீழே போட்டு உடைத்துள்ளார். அதே வேளை வேல்முருகன் கூறியதை போன்று, போலீசார் அவரை சாதி பெயரைச் சொல்லி அவரை திட்டவில்லை. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகே அவர் உயிரை மாய்த்து கொண்டார் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.