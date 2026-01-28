ஆட்டோவில் பயணி தவறவிட்ட ரூ.4 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள்; போலீசில் ஒப்படைத்த ஓட்டுநருக்கு பாராட்டு
பயணி தவறவிட்ட நகை மற்றும் பணத்தை திரும்ப ஒப்படைத்த ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு பாராட்டு தெரிவித்து, ஊக்கத்தொகை வழங்கினர். இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த தூய்மை பணியாளர்கள் பாராட்டினர்.
Published : January 28, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: சென்னை அம்பத்தூரில் ஆட்டோவில் பயணி தவற விட்ட ரூ.4 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை ஒப்படைத்த ஓட்டுநரை போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டினர்.
சென்னை அம்பத்தூர், விஜயலட்சுமிபுரத்தில் வசித்து வருபவர் ஆட்டோ ஓட்டுநர் பரமசிவம் (67). கடந்த 45 வருடங்களாக ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ளார். இந்த நிலையில் நேற்று அம்பத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள சண்முகபுரத்தை சேர்ந்த சரண்யா என்பவர் உள்பட இருவரை தனது ஆட்டோவில் சவாரி ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுள்ளார்.
பின்னர் இருவரையும் ஆவடியில் இறுக்கி விட்டு வழக்கம் போல பணியை தொடர்ந்துள்ளார். பின்னர் மீண்டும் அம்பத்தூர் வரும் வழியில் ஆட்டோவின் உள்ளே சரண்யா தனது பையை தவற விட்டு சென்றதை கண்டு அதை திறந்து பார்த்துள்ளார். பையில் தங்க நகைகள் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் உடனடியாக அம்பத்தூர் காவல் உதவி ஆணையர் ஜான் டி ரூபனிடம் நடந்தவற்றை கூறி பையை ஒப்படைத்தார்.
அந்த பையில் 4.5 சவரன் தங்க நகைகள், 2 ஜோடி வெள்ளி கொலுசு, 4 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் 2 கைக் கடிகாரம் இருந்ததை பார்த்த உதவி ஆணையர் நகை காணாமல் போனது தொடர்பாக புகார் பெறப்பட்டுள்ளதா? என காவல் நிலையங்களில் கேட்டு அறிந்து புகார் கொடுத்தவர்களை கண்டுபிடிக்க உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு தங்க நகைகளை தவற விட்டவர்களை கொரட்டூர் வரவழைத்தனர். இதன் பிறகு செங்குன்றம் துணை ஆணையர் பாலாஜி முன்னிலையில் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் மற்றும் ரொக்கப் பணம் ஆகியவற்றை சரி பார்த்து உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இதன் பின்னர் நேர்மையாக செயல்பட்டு தவற விட்ட நகை மற்றும் பணத்தை ஒப்படைத்த ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு பாராட்டு தெரிவித்து ஊக்கத்தொகை வழங்கினர்.
சமீபத்தில் சென்னை தியாகராய நகர் பகுதியில் தூய்மைப் பணியாளர் பத்மா என்பவர் குப்பை அள்ளும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது சாலையில் கிடந்த ரூ.45 லட்சம் மதிப்பிலான 45 சவரன் தங்க நகைகளை பாண்டி பஜார் காவல் நிலைய போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார். தூய்மைப் பணியாளரான பத்மாவின் நேர்மையைப் பாராட்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்து, பரிசுத் தொகையாக ரூ.1 லட்சத்திற்கான காசோலை வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.