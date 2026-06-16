பாட்டி வீட்டில் சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் - அத்தையே தோசை கரண்டியால் அடித்து கொலை செய்தது அம்பலம்
சிறுவனை நரபலி கொடுத்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்ட நிலையில், அத்தையே அடித்து கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 16, 2026 at 6:16 PM IST
வேலூர்: பாட்டி வீட்டில் தங்கியிருந்த 6 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், அவரது அத்தையே தோசை கரண்டியால் அடித்து கொலை செய்தது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டை அடுத்த மேல்பட்டி பகுதியில் ஆச்சாரியா தெருவில் வசிப்பவர் விஜயா. இவரின் 6 வயது பேரன் கடந்த 40 நாட்களாக இவரின் வீட்டில் தங்கியிருந்த நிலையில், நேற்று திடீரென உயிரிழந்தார்.
சிறுவனின் உடலில் காயங்கள் இருப்பதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள், சிறுவன் இறப்பு குறித்து உடனடியாக மேல்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் சிறுவனின் உடல் கைப்பற்றப்பட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்தனர்.
இறந்த சிறுவனின் பாட்டி விஜயா மற்றும் அவரின் மகள் ரேவதி மாத்திரீகம் போன்ற செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தாகவும், வீடு முழுவதும் மாத்திரீகம் தொடர்பான பொருட்கள் வைத்திருப்பதுடன், தெருவில் உள்ள பொது கிணற்றிலும் மாத்திரீக பொருட்களை வீசுயுள்ளதாக அப்பகுதியில் இருப்பவர்கள் காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்தனர். மேலும், நேற்று முன்தினம் அமாவாசை என்பதால் சிறுவனை நரபலி கொடுத்திருக்கலாம் எனவும் கூறினர்.
இதனையடுத்து சிறுவனின் அத்தை ரேவதியிடம் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவனை ரேவதி தோசை கரண்டியால் சரமாரியாக அடித்து கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது. சிறுவன் பிறந்த பின்னர்தான் அவரின் சகோதரர் - அண்ணி இடையே சண்டை வந்து அவர்கள் பிரிந்து வாழ்ந்ததாக கூறி, சிறுவனை அவரது அத்தை தொடர்ந்து கொடுமைப்படுத்தி வந்துள்ளதாகவும், தோசை கரண்டியால் தாக்கியதில் பலத்த காயமடைந்த சிறுவன் உயிரிழந்ததாகவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து, ரேவதியை கைது செய்த மேல்பட்டி காவல் துறையினர் இது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜேஷ் - ஆஷா தம்பதியினரின் மகன்தான் உயிரிழந்த 6 வயது சிறுவன். இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 5 ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன் இவரும் மீண்டும் சேர்ந்து திருப்பூரில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே சிறுவன் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பேரணாம்பட்டில் உள்ள ஆஷாவின் தாயார் வீட்டில் வசித்து வந்தார். இருவரும் தற்போது ஒன்று சேர்ந்த காரணத்தால் கடந்த 40 நாட்களாக ராஜேஷின் தாயான விஜயாவின் வீட்டில் சிறுவன் இருந்துள்ளார்.
சொந்த சகோதரனின் 6 வயது மகனை அத்தையே அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.