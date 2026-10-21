தவெகவில் கட்சி பதவிக்கு ரூ.10 லட்சம்? - 100 ஆடியோ ஆதாரங்கள் இருப்பதாக வெளியான குற்றச்சாட்டால் பரபரப்பு
மதுரை மத்திய தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா மீது அக்கட்சியைச் சேர்ந்த ஜோயல் குற்றஞ்சாட்டியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 9:10 AM IST
மதுரை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் கட்சிப் பதவிக்காக ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படும் ஆடியோ ஒன்று வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் புதிதாக மதுரை மத்திய மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாவட்ட, பகுதி மற்றும் வட்ட அளவிலான நிர்வாகிகள் நியமனத்திற்கான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், தவெகவில் கட்சிப் பதவிகளைப் பெறுவதற்கு பணம் கேட்கப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வந்தன.
முதல் ஆடியோவில் ரூ. 15 லட்சம் பேரம் என புகார்
முன்னதாக, மதுரை சட்டமன்ற உறுப்பினரின் உதவியாளர் கனி என்பவர் கட்சிப் பதவி தொடர்பாக ரூ.15 லட்சம் கேட்பதாகக் கூறப்படும் ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல்குமாரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, தனது கவனத்திற்கு இந்த புகார் வரவில்லை என்றும், புகார் வந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், தற்போது அதேபோன்று பதவிக்கு பணம் கேட்பதாக இரண்டாவது ஆடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'பணம் வாங்கித்தான் பதவி வழங்கப்பட்டது'
அந்த ஆடியோவில் பேசும் நபர், தன்னை மதுரையைச் சேர்ந்த ஜோயல் என அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார். கட்சிக்குள் பகிர்ந்துகொண்ட பதிவு பொதுவெளிக்கு வந்துவிட்டதாகக் கூறும் அவர், இந்த விவகாரத்தால் நட்பும், உறவுகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தனது வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்.
தனது பணத்தைச் செலவிடத் தயாராக இருந்தாலும், மற்றவர்களின் பணத்தைப் பெற விரும்பவில்லை என்று கூறும் அவர், மதுரையில் பணத்தை மையமாகக் கொண்டு அரசியல் நடைபெறுவதாக குற்றம்சாட்டுகிறார். மேலும், கட்சிப் பதவிக்காக ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்பட்டதாகத் தன்னிடம் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும், பணம் கொடுத்துத்தான் பதவி பெற்றதாகக் கூறப்படும் நிலை வெட்கக்கேடானது என்றும் அவர் அந்த ஆடியோவில் பேசுகிறார்.
எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா மீது நேரடிக் குற்றச்சாட்டு
இந்த விவகாரத்தில் மதுரை மத்திய தொகுதி எம்.எல்.ஏ முஸ்தபாவுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக ஜோயல் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். பதவிகளுக்குப் பணம் தொடர்பான பேச்சுகள் எழுந்தபோதே, அவற்றைத் தடுத்து நிறுத்தியிருக்க வேண்டும் என்றும், பணம் குறித்துப் பேச வேண்டாம் எனக் கட்சியினருக்கு அவர் அறிவுறுத்தியிருக்கலாம் என்றும் ஜோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தால் பிரச்சினை ஏற்பட்டால் அதற்கு எம்.எல்.ஏ முஸ்தபாவே காரணம் என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மேலும், பணம் கட்டுக்கட்டாகக் கைமாறியதாகக் கூறப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்பான வீடியோ ஆதாரங்கள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும், அவற்றைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
100 ஆடியோ, வீடியோ பதிவுகள் இருப்பதாக பேச்சு
இந்த விவகாரம் தொடர்பாகத் தன்னிடம் 100 ஆடியோ மற்றும் வீடியோ பதிவுகள் இருப்பதாகக் கூறியுள்ள ஜோயல், அவற்றைத் தேவைப்பட்டால் தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் பொதுச்செயலாளரிடம் வழங்குவதாகவும், இல்லையெனில் மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
ஊழலை ஒழிப்பதற்காக அரசியலுக்கு வந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் விஜய் கூறியிருக்கும் நிலையில், கட்சிக்குள் இத்தகைய பணப்பரிமாற்றப் புகார்கள் எழுவது ஏன் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
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கட்சித் தலைமை நடவடிக்கை எடுக்குமா?
இந்நிலையில், மதுரையில் தவெகவில் கட்சிப் பதவிகளைப் பெறுவதற்குப் பணம் கேட்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் முதல் ஆடியோவைத் தொடர்ந்து, தற்போது எம்எல்ஏ முஸ்தபா மீது நேரடியாகக் குற்றம் சாட்டும் இரண்டாவது ஆடியோ வெளியாகியுள்ளது.
அடுத்தடுத்து வெளியாகும் ஆடியோ பதிவுகள், கட்சிக்குள் நிர்வாகிகள் நியமனம் தொடர்பான சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், புகார்கள் குறித்து கட்சித் தலைமை விசாரணை நடத்துமா, காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்படுமா, குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எம்எல்ஏ முஸ்தபா தரப்பில் என்ன விளக்கம் அளிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.