ஆத்தூர் தனி தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: ஆத்தூர் தனி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக-ஜெய்சங்கரன் எம்எல்ஏ, காங்கிரஸ்-அர்ததநாரி, தவெக- செல்வபாரதி, நாதக- மோனிஷா உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:31 AM IST
ஆத்தூர் தனி (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆத்தூர் தனி தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
விவசாயிகள், கால்நடை வளர்ப்பு, ஜவ்வரிசி ஆலைகள், அரிசி ஆலைகள் நிறைந்த தொகுதி ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தனி). ஏத்தாப்பூரில் உள்ள உலகப்புகழ் பெற்ற முத்துமலை முருகன் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள தொகுதி. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆத்தூர் (தனி) தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 306 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் வாக்களித்தனர். இந்த தொகுதியில் 90.18% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் ஆத்தூர் (தனி) தொகுதியில் 77.70% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை 12.48% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்
ஆத்தூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ ஜெய்சங்கரன், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் அர்த்தநாரி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் செல்வபாரதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மோனிஷா சின்னதுரை என மொத்தம் 15 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்
கடந்த 1951- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த தேர்தல்களில் 2 முறை சுயேச்சைகளும், 5 முறை காங்கிரஸ் கட்சியும், 4 முறை திமுகவும், 5 முறை அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக 2011, 2016, 2021-ல் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சின்னத்தம்பி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அர்த்தநாரியை 17,334 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜெய்சங்கரன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சின்னதுரையை 8,257 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
வாக்காளர்கள் விவரங்கள்
ஆத்தூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி மொத்தம் 2,28,153 வாக்குகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 1,10,724 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,17,407 பெண் வாக்காளர்களும், 22 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
ஆத்தூர் தனி தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ஜெய்சங்கரன்
|அதிமுக
|2016
|சின்னத்தம்பி
|அதிமுக