பர்தா அணிந்து வந்து துப்பாக்கி முனையில் கொள்ளையடிக்க முயற்சி; 5 பேரை அதிரடியாக கைது செய்த காவல் துறை
ஊரப்பாக்கத்தில் பதுங்கி இருந்த கொள்ளை கும்பலை போலீசார் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனர்.
Published : April 16, 2026 at 11:31 PM IST
திருவள்ளூர்: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே துப்பாக்கி முனையில் கொள்ளையடிக்க முயன்று தப்பியோடிய ஐந்து பேரை தனிப்படை போலீஸார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த மாதர்பாக்கம் பகுதியில் ரமேஷ்குமார் (32) என்பவர் நகைக்கடை மற்றும் அடகுக் கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நகை கடை தமிழ்நாடு - ஆந்திர மாநில எல்லையில் அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், கடந்த 9 ஆம் தேதி இவரது கடைக்குள், பர்தா அணிந்து புகுந்த மர்ம நபர் ஒருவர், துப்பாக்கியை காட்டி கொள்ளையடிக்க முயற்சித்தார்.
அப்போது அங்கு கடைக்குள்ளேயே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த ரமேஷ்குமார், இதைக் கண்டு அதிர்ந்து, பர்தா அணிந்து வந்திருந்த மர்ம நபரை தடுக்க முயற்சித்தார். ஆனால், அந்த மர்ம நபர், ரமேஷை மிகக் கடுமையாகத் தாக்கினார். இதைத் தாங்க முடியாமல் ரமேஷ் அலறலிட, இந்த சத்தம் கேட்டு அவரது தாய் வெளியே வந்து அவரும் மர்ம நபரை தடுக்க முயற்சித்தார்.
மேலும், கூட்டம் கூடுவதைக் கண்ட அந்த மர்ம நபர் அங்கிருந்து காரில் தப்பியோடினார். அவருடன் மேலும் சிலரும் பர்தா அணிந்தவாறு காரில் வந்திருந்தனர். கூட்டம் கூடுவதற்குள் அவர்கள் அனைவரும் காரில் ஏறி அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். மர்ம நபர்களின் தாக்குதலால் ரமேஷின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த பாதிரிவேடு காவல் துறையினர், தனிப்படை அமைத்து அங்கிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். இதில் கொள்ளை கும்பல் வந்த கார் ஆந்திரா வழியாக வந்து மீண்டும் ஆந்திராவை நோக்கி தப்பி சென்றது தெரிய வந்தது.
தொடர்ந்து, காரின் நம்பர் பிளேட் வைத்து முகவரியை தேடிச் சென்றபோது, சென்னையை சேர்ந்த நபரின் வாகனத்திலிருந்து அந்த நம்பர் பிளேட் திருடப்பட்டு பயன்படுத்தியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், கொள்ளை கும்பல் செங்கல்பட்டு அருகே பதுங்கி இருந்தது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கு விரைந்த தனிப்படை போலீஸார், ஊரப்பாக்கத்தில் பதுங்கி இருந்த கொள்ளை கும்பலை சுற்றி வளைத்து இன்று (ஏப்ரல் 16) பிடித்தனர். மேலும், அவர்களிடத்தில் காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டது. இதில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின.
குறிப்பாக, அந்த கும்பல் கும்மிடிப்பூண்டி மட்டுமின்றி சென்னையின் இன்னும் பல்வேறு நகைக் கடைகளில் கொள்ளை சம்பவங்களை அரங்கேற்ற திட்டமிட்டிருந்தனர் என்பது தெரிய வந்தது.
ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த அசோக் குமார் (27), ஜெகதீஷ் (30), ஷ்ரவன்குமார் (27), பஜன்லால் (27), ரமேஷ்குமார் (21) ஆகிய ஐந்து பேரை கைது செய்த போலீஸார், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி பின்னர் புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
போலி நம்பர் பிளேட் பொருத்தி இருந்தாலும், சாதுரியமாக செயல்பட்டு வட மாநில கொள்ளை கும்பலை விரைந்து கைது செய்த தனிப்படை போலீஸாரை காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் வெகுவாகப் பாராட்டினர்.