நெல்லை அருகே காவல் உதவி ஆய்வாளரை அரிவாளால் வெட்ட முயற்சி - ஒருவர் கைது; 3 பேருக்கு வலை வீச்சு
தொடர் தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுதனை வெட்ட முயன்ற செல்வராஜாவை போலீசார் இன்று அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
Published : November 10, 2026 at 9:41 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அருகே ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் உதவி ஆய்வாளரை ஒரு கும்பல் அரிவாளால் வெட்ட முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக இளைஞர் ஒருவரை கைது செய்த போலீசார், தப்பி ஓடிய 3 பேரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
நெல்லை மாவட்டம், தாழையூத்து காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் சுதன், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் சந்திரன் உள்ளிட்ட காவலர்கள், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
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சம்பவத்தன்று இரவு, தாழையூத்து ரயில்வே கேட் அருகே போலீசார் ரோந்து சென்றபோது, அங்கு 4 பேர் கொண்ட கும்பல் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் நின்று கொண்டிருந்தது. இதையடுத்து போலீசார் அவர்களை நெருங்கி விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அந்த கும்பல் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளது.
இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், அவர்களிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை செய்தபோது, ஆத்திரமடைந்த அந்த 4 பேரும் சேர்ந்து போலீசாரை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதோடு கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளனர்.
அப்போது திடீரென அந்த கும்பலின் தலைவனான தாழையூத்து மின் நகரை சேர்ந்த செல்வராஜா (19) என்பவர், தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து உதவி ஆய்வாளர் சுதனை நோக்கி பாய்ந்து வெட்டினார்.
சுதாரித்துக் கொண்ட எஸ்.ஐ. சுதன் சாமர்த்தியமாக விலகிக் கொண்டதால் அரிவாள் வெட்டில் இருந்து நூலிழையில் தப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து போலீசாரை தாக்கிய அந்த கும்பல், அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தாழையூத்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தொடர் தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுதனை வெட்ட முயன்ற செல்வராஜாவை போலீசார் இன்று அதிரடியாக கைது செய்தனர். தப்பியோடிய அவரது கூட்டாளிகள் 3 பேரை போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
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ரோந்து சென்ற போலீசாரையே கும்பல் ஒன்று வெட்ட முயன்ற சம்பவம், தாழையூத்து பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.