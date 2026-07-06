ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திடம் 38.50 லட்சம் ரூபாய் மோசடி முயற்சி: சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை
பொதுமக்கள் தெரியாத எண்களில் இருந்தோ அல்லது சந்தேகத்திற்கு இடமான எண்ணில் இருந்தோ வரும் செய்திகளையோ, லிங்குகளை கிளிக் செய்து உள்ளே நுழைய வேண்டாம் என சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.
Published : July 6, 2026 at 5:27 PM IST
சென்னை: நடிகர் கமலஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்திடம் மர்ம நபர்கள் ரூ.38.50 லட்சம் பண மோசடி செய்ய முயற்சி செய்ததாக அந்நிறுவனம் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் முரளி கிருஷ்ணன். இவர் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல், நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் இரண்டு திரைப்படங்களை தயாரித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் கடந்த ஜூலை இரண்டாம் தேதி முரளி கிருஷ்ணனின் செல்ஃபோன் எண், மர்ம நபர்களால் முடக்கப்பட்டு தெரியாத எண்களில் இருந்து, வாட்ஸ்அப்பில் பல்வேறு குறுஞ்செய்திகள் வந்துள்ளன. அந்த குறுஞ்செய்தியில் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர் ஒருவரின் அசல் செல்ஃபோன் எண்னை முடக்கி, அதன் மூலம் அவரது புகைப்படம் இருக்கும் முகப்பு படத்தை வைத்து பல்வேறு குறுஞ்செய்திகள் வந்துள்ளன.
மேலும் அந்த தயாரிப்பாளர் பேசுவது போலவே முரளி கிருஷ்ணனுக்கு பல்வேறு குறுஞ்செய்திகள் வந்துள்ளன. அதில் மிக அவசரமாக 38.50 லட்சம் ரூபாயை குறிப்பிட்ட வங்கி கணக்குக்கு அனுப்ப வேண்டும் என குறுஞ்செய்தியோடு, சில வங்கி கணக்குகளும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதனால் முரளி கிருஷ்ணன் நிறுவனத்தின் வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.38.50 லட்சம் பணத்தை அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து பணத்தை அனுப்புவதற்கு என்ன காரணங்கள் என கேட்டபோது அந்த எண்ணில் இருந்து எந்தவொரு குறுஞ்செய்தியும் அவருக்கு வரவில்லை. இதனால் சந்தேகம் அடைந்த முரளி கிருஷ்ணன் இது திட்டமிட்ட சைபர் மோசடியாக இருக்கும் என அஞ்சி பணத்தை அனுப்பாமல், இதுகுறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரில் தனக்கு வந்த வாட்ஸ்அப் குறுஞ்செய்திகளின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் மற்றும் அந்த வாட்ஸ்அப் எண் அனைத்தையும் இணைத்து வழங்கி உள்ளார்.
மேலும் மோசடி கும்பலின் வங்கி கணக்குகளை முடக்கவும் அவர்களை விரைந்து கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் இரண்டு பிரிவின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த மோசடி குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, இதே பாணியில் வடமாநில சைபர் கிரைம் மோசடி கும்பல் ஒன்று வாட்ஸ்அப் எண்ணில் அசல் முகப்பு புகைப்படங்களை வைத்து பணம் பறிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.
மேலும், பொதுமக்கள் தெரியாத எண்களில் இருந்தோ அல்லது சந்தேகத்திற்கு இடமான எண்ணில் இருந்தோ வரும் செய்திகளையோ, லிங்குகளை கிளிக் செய்து உள்ளே நுழைய வேண்டாம் என சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.