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மின்தடையை ஏற்படுத்தி அரசுக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்த முயற்சி; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

மின் ரோந்து வாகனங்கள் தற்காலிகமாக வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி
அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 7:20 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மின்சாரத் தட்டுப்பாடு இல்லை; மின்தடையை ஏற்படுத்தி அரசுக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரியத் தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இரவு நேரங்களில் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்படும் மின்தடைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்யும் வகையில் 10 சிறப்புக் குழுக்கள் மற்றும் 125 நடமாடும் ரோந்து வாகன சேவைகளை எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், மின்துறைச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இன்று (ஜூன் 10) தொடங்கி வைத்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் மின்வாரியத்தின் உயரதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "சென்னையில் ஒரு சில இடத்தில் ஒரு சில நபர்கள் வேண்டுமென்றே பியூஸ் பிடுங்குகிறார்கள். போர்க்கால அடிப்படையில் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ, அதையெல்லாம் செய்து வருகிறோம். சென்னை முழுவதும் மின்தடைக்கு உடனடித் தீர்வு வழங்கக் கூடிய வகையிலான 125 ரோந்து வாகனங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்த வாகனங்கள் இரவு முழுவதும் தொடர்ந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும். எங்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அனைத்தும் மின்னகத்திற்கு தகவல்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன.

மின் ரோந்து வாகனங்கள் சேவை தொடக்கம்
மின் ரோந்து வாகனங்கள் சேவை தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெரிய வாகனங்கள் செல்ல முடியாத இடத்திற்கு ஆட்டோக்கள் மூலம் சென்று மின்தடைக்கு தீர்வு வழங்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை நடக்காத விஷயங்கள் மின்துறையில் ஒரு சில நாட்களாக நடைபெறுகிறது. டிரான்ஸ்பார்மர் எல்லாம் தீப்பிடித்து எரிகின்றன. 125 வாகனங்கள் 500 பேர் கொண்ட குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை கண்காணிக்க 10 உயர்நிலைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சாரத் தட்டுப்பாடு தமிழ்நாட்டில் இல்லை. மின் சாதனங்கள் தான் பழுதாகின்றன தவிர மின்தட்டுப்பாடு இல்லை.

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சென்னை அரும்பாக்கம், கொடுங்கையூர், பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம், அம்பத்தூர் உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் திரும்பத் திரும்ப இதுப்போன்ற பிரச்சனைகள் எழுகின்றன. அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்த எந்த எல்லைக்கும் செல்வார்கள். அதையெல்லாம் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். மின்தட்டுப்பாட்டைத் தடுக்க மின்ரோந்து வாகனங்கள் தற்காலிகமாக வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளன" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஆவடி காமராஜ் நகரில் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள HRC பியூஸ்களை மர்ம நபர்கள் இரண்டு பேர் திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகளை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் வெளியிட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார்
மின்தடை
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CHENNAI
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