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வீட்டின் முன்பு மாந்திரீக பூஜை? யூடியூபர் ஜி.பி.முத்து மீது தாக்குதல் - போலீசார் வழக்குப்பதிவு

ஜி.பி முத்து மற்றும் எதிர்தரப்பினர் ஒருவரையொருவர் நாற்காலிகளால் தாக்கிக் கொண்ட சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஜி.பி முத்து மீது தாக்குதல்
ஜி.பி முத்து மீது தாக்குதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 3:17 PM IST

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தூத்துக்குடி: வீட்டு முன்பு மாந்திரீக பூஜை செய்ததாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட யூடியூபர் ஜி.பி. முத்து உள்ளிட்ட அவரது குடும்பத்தினரை தாக்கியதாக 8 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

திருச்செந்தூர் பெருமாள்புரத்தை சேர்ந்த ஜி.பி முத்து டிக் டாக் செயலில் பிரபலமாக வலம் வந்தார். தொடர்ந்து பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் பங்கேற்று பிரபலமான நிலையில், துணிவு, ஓ மை கோஸ்ட், பம்பர் உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 20ஆம் தேதி நள்ளிரவு, ஜி.பி.முத்து வீட்டின் முன்பு எதிர்தரப்பினர் கோழி அறுத்து கேரள மாந்திரீக பூஜை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுதது ஜி.பி. முத்து பூஜை நடத்துவது குறித்து அவர்களிடம் கேட்டுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியது. தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு குலசேகரன்பட்டினம் போலீசார் விசாரணைக்காக வந்தனர்.

தொடர்ந்து போலீசார் முன்னிலையில் ஜி.பி முத்து குடும்பத்தினரும், அவருக்கு எதிர் தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி அங்கே இருந்த நாற்காலிகளை எடுத்து தாக்கிக் கொண்டனர். இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது.

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இதுகுறித்து ஜி.பி முத்து அளித்த புகாரின் பேரில் சேர்ந்த 8 பேர் மீது குலசேகரன்பட்டினம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதில் தனது உறவினரின் 3 சவரன் தங்க நகையை எதிர்தரப்பினர் வைத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

அதே போல் எதிர் தரப்பைச் சேர்ந்த முத்து மகேஷ் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் ஜி.பி முத்து, அவரது மனைவி அஜிதா, அவரது தந்தை கணேசன், உறவினர்கள் உட்பட மொத்தம் 10 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

TAGGED:

GP MUTHU FAMILY
ATTACK
ஜிபி முத்து
போலீசார் வழக்குப்பதிவு
ATTACK ON GP MUTHU FAMILY

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