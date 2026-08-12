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மதுரை விரகனூர் அரசு பள்ளியில் மாணவர் மீது தாக்குதல்: மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் நேரில் விசாரணை

பள்ளி வளாகத்திலேயே ஆசிரியர்கள் முன்னிலையில் வன்முறை சம்பவம் நடைபெற்றிருப்பது பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரசு பள்ளியில் மாணவர் மீது தாக்குதல்
அரசு பள்ளியில் மாணவர் மீது தாக்குதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 10:04 PM IST

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மதுரை: விரகனூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் மாணவர் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார்.

மதுரை விரகனூர் பகுதியில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில், ஆசிரியர்கள் முன்னிலையில் சக மாணவரை மற்றொரு மாணவர் தாக்கியதாக வெளியாகியுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வைரலாகி வரும் வீடியோவில், உயர்நிலை வகுப்பில் பயிலும் மாணவர் ஒருவர் சக மாணவரை மிரட்டுவதுடன், ஆசிரியர்கள் தடுக்க முயன்றபோதும் அவர்களின் அறிவுறுத்தலை பொருட்படுத்தாமல் ஆவேசமாக தாக்கும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், “என்ன பண்ணனுமோ பண்ணுங்க... ரத்தம் கொட்டும்... வாயில் தெறிக்கவிடுவேன்” என சவால் விடுக்கும் வகையில் பேசுவதுடன், பள்ளியின் கதவுகளை எட்டி உதைக்கும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியதைத் தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தினர். இதையடுத்து, மதுரை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் தயாளன், சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டார்.

பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய முதன்மை கல்வி அலுவலர், மோதல் ஏற்பட்டதற்கான காரணம், சம்பவம் நடைபெற்றபோது ஆசிரியர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள், மாணவர்களின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு பள்ளியில் மற்றொரு மாணவர் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறின் தொடர்ச்சியாகவே இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெற்றதாக தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும், சம்பவத்தின் முழுமையான பின்னணி குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

இதனிடையே, தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் மாணவரின் பெற்றோர் பள்ளி நிர்வாகத்தை நேரில் சந்தித்து, தங்களது மகனின் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, அந்த மாணவருக்கான பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழை (TC) பெற்றுச் சென்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவருக்கு குழந்தைகள் மனநல ஆலோசகர் மூலம் மனநல ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாணவரின் மனநிலையை கருத்தில் கொண்டு அவருக்கு தேவையான ஆதரவு மற்றும் ஆலோசனைகளை தொடர்ந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மாணவர் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் மட்டுமின்றி, பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டு, யார் மூலம் வெளியிடப்பட்டு, பின்னர் பரவியது என்பது குறித்தும் பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

மாணவர்கள் கல்வி பயிலும் பள்ளி வளாகத்திலேயே ஆசிரியர்கள் முன்னிலையில் வன்முறை சம்பவம் நடைபெற்றிருப்பது பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாணவர்களிடையே ஏற்படும் மோதல்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து, அவை வன்முறையாக மாறுவதைத் தடுப்பதுடன், பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பான கல்விச் சூழலை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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ATTACK ON STUDENT
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