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காதல் திருமணம் செய்த இளம் தம்பதி மீது தாக்குதல் – மருத்துவமனையில் அமைச்சர் வன்னி அரசு நேரில் ஆறுதல்

ஆணவக் கொலைகளை தடுக்க தனிச்சட்டம் இயற்றப்படும் என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு உறுதி அளித்துள்ளார்.

அமைச்சர் வன்னி அரசு- செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் வன்னி அரசு- செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 11:01 PM IST

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நெல்லை: தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகே காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஆகாஷ் என்ற இளைஞரை, சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

ஆகாஷ் என்பவர் மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த சுஷ்மிதா என்ற பெண்ணை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த சுஷ்மிதாவின் தந்தை, மருமகன் என்றும் பாராமல் ஆகாஷை நேற்று முன்தினம் கொடூரமாக அரிவாளால் வெட்டினார். அதில், சுஷ்மிதாவுக்கும் வெட்டு விழுந்தது. இந்நிலையில், நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஆகாஷை அமைச்சர் வன்னி அரசு இன்று நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

பின்னர், அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தென்காசி மாவட்டம், அரியநாயகிபுரம் அருகே சிவகாமிபுரத்தில் ஆகாஷ் – சுமிதா ஆகிய இருவரும் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டு தனியாக வசித்து வந்துள்ளனர். இருவரும் மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். இவர்களின் காதல் திருமணத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுமிதாவின் தந்தை ஆகாஷை கொலை செய்ய முயன்றுள்ளார். அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

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ஆணவக் கொலைகள், பட்டியல் சமூகம் மட்டுமன்றி, வெவ்வேறு சமூகத்திற்குள்ளும் நடக்கின்றன. எனவே, அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் ஆணவக் கொலைகளைத் தடுக்க தனிச்சட்டம் இயற்றப்படும். இதற்கான அறிவிப்பை சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலின்படி வெளியிட்டுள்ளோம். கே.என்.பாட்ஷா தலைமையிலான ஆணையத்தின் அறிக்கையைப் பெற்று சட்ட வடிவம் தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டுநாயக்கர் சமூகத்தினருக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பான பிரச்சனை கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்.டி. சான்றிதழை ஒரு மாதத்திற்குள் வழங்கவும், எஸ்.சி. சான்றிதழை ஒரு வாரத்திற்குள் வழங்கவும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. போலி சான்றிதழ்கள் தொடர்பான புகார்களையும் ஆய்வு செய்து வருகிறோம். சான்றிதழ் இல்லாததால் பள்ளிகளில் காட்டுநாயக்கர் சமூக மாணவர்களை வெளியேற்றக் கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தமிழகத்தில் பழங்குடியின மக்கள் சுமார் 8 லட்சம் பேர் உள்ளனர். அவர்களின் கல்வி, பொருளாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பை மேம்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து தமிழகத்திற்கான ரூ.466 கோடி நிதி மற்றும் ரூ.36 கோடி கல்வி உதவித்தொகையை வழங்கக் கோரியுள்ளோம். படுகர் சமூகத்தை மீண்டும் எஸ்.டி. பட்டியலில் சேர்ப்பது தொடர்பான கோரிக்கையும் கவனத்தில் உள்ளது.

சாதி உள்ளிட்ட சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகளைத் தடுப்பதுடன், வேலைவாய்ப்பின்றி இருக்கும் இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். இதற்காக திருநெல்வேலியில் கலைத்துறை பயிற்சி மையமும், காவல்துறை உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான பயிற்சி மையமும் அமைக்கப்படும். தென் மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாஞ்சோலை மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

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தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய தலைமைச் செயலகம் தேவை என்பதில் மாற்றுக்கருத்துக்கு இல்லை. ஆனால் இடம் தொடர்பாக மீனவர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் கருத்துகளையும் அரசு கவனத்தில் கொள்ளும். மக்களின் உணர்வுகளுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது" என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.

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